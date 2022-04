Lo Spazio della Gioventù Valencia de Don Juan estende i suoi orari per Pasqua

Quest’anno, il Comune di Valencia de Don Juan vuole incoraggiare più intrattenimento, informazione e formazione su vari argomenti per i giovani, motivo per cui si impegna ad estendere le ore dello Spazio Giovani a Pasqua, in coincidenza con le vacanze scolastiche, al fine di per facilitare le possibilità di utilizzo per un gran numero di utenti, offrendo un gruppo più ampio di attività, rivolte principalmente ai giovani Koyuan, ma anche dalle città della regione e vicine.

Da giovedì 7 aprile a domenica 17 aprile, lo spazio aprirà i battenti dalle 17:00 alle 22:00, con un incremento di tre ore rispetto all’orario precedente e senza chiusura di alcun giorno, offrendo un programma diversificato del centro stesso o attraverso la Diputación de León.

fine settimana e lunedì



Questo sabato, 9 aprile, dalle 17:00 alle 21:00, si terrà il workshop di perline Hama, l’ultima tendenza nel mondo dell’artigianato, che promuove la creatività degli utenti.

Lunedì 11 aprile, alle 19:00, si terrà “Freelance”, uno spazio di opinione e discussione in cui vengono proiettati cortometraggi e i partecipanti parlano di concetti chiave nel contesto della parità tra uomini e donne in un contesto democratico e società avanzata come gli spagnoli.

Sviluppo di giovani talenti



Sabato 16 aprile, dalle 17:00 alle 18:30 si terrà un laboratorio artigianale di gruppo, dedicato in questo caso alla realizzazione di una fotocopia personale dello spazio giovanile stesso.

Il Comune mantiene la volontà di continuare a scommettere su questo centro, un fatto testimoniato da questa estensione di orari e giorni di lavoro, nella necessità di apprezzare il talento e gli interessi del giovane Koyan, che trova in Young Space un posto dove vivere. Divertiti, divertiti e allenati in modo integrato.