Nell’ottobre 1999, il Teatro Palacio Valdés ha portato la sede sul palco. L’ho fatto mano nella mano Gli astronauti John Glenn, Chiaki Mukai e Pedro Duque. L’anno precedente, tra il 30 ottobre e il 7 novembre, i tre avevano partecipato alla missione STS-95 della NASA a bordo dello space shuttle Discovery (che ha scoperto come la mancanza di gravità colpisce gli anziani, la persona che studia il vento solare).

Ecco perché hanno ottenuto 1999 Premio Principe delle Asturie per la Cooperazione Internazionale. Questo è il motivo per cui esistono Avile. Loro tre e il russo Valery Polyakov – 14 mesi in cielo, 11.000 volte intorno alla terra in quel MIR sovietico alla fine dei suoi giorni -.

Successivamente, il Palacio Valdés è stato più volte il palcoscenico del premio. L’ultima volta, questo mercoledì: Juan Mayorga, vincitore del Premio di Letteratura 2022, leggerà e commenterà “The Collection”.

Gli astronauti premiati hanno parlato di Dio, del mondo visto dal cielo, delle possibilità del turismo spaziale (Poliakov Ha espresso dubbi sul fatto che il suo Paese, 23 anni fa, non avesse la pasta necessaria per inviare una “gru” alla MIR).

Così un teatro suburbano ha abbracciato sul suo palcoscenico la vera storia: un pioniere stellare e il primo astronauta spagnolo (ancora lontano dal diventare ministro). E accanto a loro, un record russo. Ma non solo.

Nell’ottobre 2011, ad esempio, uno psicologo Howard Gardner Il Principe delle Asturie per le scienze sociali di quell’anno spiegò a Eduard Pontes e agli spettatori che riempirono il poema di Avilicia come inventò la teoria delle intelligenze multiple. “Il cervello non è un computer, ma ce ne sono diversi”, ha detto, in breve.

Giornalista congolese Cady Adzoba – Vincitrice del Premio Concorde 2014 – ha avvertito gli astanti che sono andati ad ascoltarla al Palacio Valdés: “I ribelli hanno trasformato le donne in un vero e proprio campo di battaglia”.

L’alleanza di Avilés con la Fondazione “Princesa de Asturias” è stata realizzata con, più volte, vincitori nella categoria sport (Gomez Noya, Vicente del Bosque, Jelena Isinbayeva…). Tuttavia, coloro che hanno assistito alla poesia alla sua trentesima cerimonia hanno ottenuto un’ammirazione inesauribile.

direttore di teatro Pietro Brock – Premio Arte 2019 – ha spiegato, ad esempio, che l’energia si trova nel silenzio, e nelle domande senza risposta: “Questo ‘voglio sapere di più’ è ciò che ci porta il meglio”. Lì, a Palacio Valdés, un uomo che ha 94 anni di nulla.

L’artista William Kentridge, nel 2017, ha visto come la musica avesse invaso i suoi disegni. E i responsabili della “campagna educativa” hanno aperto gli occhi agli spettatori che già conoscevano il cielo, ma volevano conquistare i mari; Medico Silvia A. Conte Attraverso.