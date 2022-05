“Lo spazio europeo dei dati sanitari è una pietra miliare per la digitalizzazione della salute”

Notizie correlate

3 maggio scorso La Commissione Europea ha dato il via libera allo European Health Data Space (EEDS) Attivare uno dei pilastri europei per il progresso nella digitalizzazione dei servizi sanitari in maniera qualitativa.

ha detto il capo dipartimento Salute e tecnologia digitale in Ferrer, Gemma Estradaconvinti che il provvedimento sia stato attivato in un contesto di epidemia e della natura prioritaria che l’Europa ha attribuito a questo tema per migliorare l’assistenza ai pazienti e costruire un sistema sanitario più sostenibile.

D+Sto parlando con il presidente di un’azienda farmaceutica in un momento cruciale per la digitalizzazione del settore sanitario e quando l’azienda ha appena annunciato la sua nuova chiamata Programma di innovazione aperta nella salute digitale, Ferrer 4 Futurelanciando una nuova sfida all’ecosistema imprenditoriale per le startup basate sulla tecnologia.

In questa occasione, l’iniziativa mira a trovare una soluzione per migliorare Esame clinico per la sindrome del vomito ciclico (CVS)È una malattia minoritaria che riduce significativamente la qualità di vita dei pazienti e, a causa della frequenza di questi episodi, rende difficile la registrazione di dati per avanzare negli studi clinici che consentano di trovare farmaci appropriati per alleviare questa malattia.

In che modo il Corona virus ha contribuito ad accelerare l’applicazione della digitalizzazione in ambito sanitario?

In effetti, la pandemia ha portato a un netto aumento dell’implementazione della digitalizzazione in tutti i settori della salute digitale, ma ciò che influirà maggiormente è la recente pubblicazione da parte della Commissione Europea dell’European Health Data Space (EEDS).

Si tratterebbe infatti di una svolta straordinaria in campo sanitario, il cui ritmo è stato accelerato dalla questione della pandemia. Nell’ambito degli obiettivi strategici della Commissione Europea, è stata prevista la creazione di un mercato unico dei dati per garantire la competitività globale e la sovranità dei dati; Si è verificato in nove regioni d’Europa, una delle quali era sana.

Ma a seguito della pandemia e della crisi sanitaria, la Commissione Europea ha dato priorità assoluta ai dati sanitari perché il Covid ci ha mostrato l’importanza di coordinare tutti i fattori.

D’ora in poi, questo spazio europeo dei dati sanitari consentirà di condividere le cartelle cliniche di tutti i pazienti europei e i loro dati genetici, in modo tale da supportare la fornitura di assistenza sanitaria ai cittadini che si trovano nel paese in cui si trovano e in la propria lingua.

Lo spazio dati europeo presuppone la creazione di un’infrastruttura su larga scala che supporti tutti i servizi digitali per l’e-health.

Questo è ciò che chiamiamo uso primario dei dati, ma questo spazio comune europeo dei dati consentirà anche un uso secondario dei dati, a fini di ricerca o per sviluppare politiche di impatto.

I dati saranno a disposizione dei ricercatori per condurre indagini sul rispetto di determinati requisiti di sicurezza.

Tutto ciò significa creare un’infrastruttura su larga scala che supporti tutti i servizi digitali per l’e-health. La pandemia ha avuto un notevole impatto sulla salute perché ha permesso di dare priorità alle questioni sanitarie nell’intera agenda della Commissione europea.

Pensi che questo processo di digitalizzazione non stia tornando indietro? Il paziente si fida sempre di più della salute digitale?

Non si torna indietro, ma dobbiamo continuare a imparare e perfezionare ciò che abbiamo imparato. Ogni volta che utilizziamo i servizi sanitari digitali in modo più efficiente e anche più aderente alle aspettative dei pazienti.

In questa cultura complementare tra telemedicina e consulenza faccia a faccia, affrontiamo la sfida della giustizia digitale; Dobbiamo continuare ad andare avanti. La fiducia è fondamentale e, soprattutto, come si genera la fiducia dei pazienti nella tecnologia e, d’altra parte, anche il professionista si fida di questi strumenti digitali.

Il programma di innovazione aperta nella salute digitale, Ferrer 4 Future, alla sua quarta edizione, cerca una soluzione che migliorerà la ricerca clinica sulla sindrome del vomito ciclico (CVS).



Da parte del paziente, nonostante il servizio digitale oa distanza sia fornito attraverso la tecnologia, dobbiamo imparare a umanizzarlo. Dal momento in cui il servizio sanitario è fornito con rispetto, puntualità, comfort e adattato alle esigenze del paziente, questo genera fiducia ed è visto come un servizio umano.

Dal lato degli operatori sanitari, ci troviamo di fronte a un altro scenario. I professionisti si confondono e, per acquisire fiducia nella tecnologia, è necessario facilitare l’interoperabilità di tutte le piattaforme tecnologiche che utilizzano.

Se ciò non viene raggiunto, oltre a non essere completamente integrato nei tuoi flussi di lavoro, la tecnologia ti offre lavoro aggiuntivo e un carico di lavoro insopportabile.

Fai il punto del momento nell’ecosistema dell’imprenditoria spagnola. Stai vivendo un momento in cui stanno emergendo progetti più maturi e di impatto?

Siamo in un momento molto bello per l’ecosistema dell’imprenditorialità in Spagna con circa 11.000 start-up che danno lavoro a 140.000 persone, ci sono più di 6000 investitori privati, molti acceleratori, è un palcoscenico unico.

Se guardiamo solo alla Catalogna e alle startup sanitarie, nel 2021 è stato realizzato un investimento record di 240 milioni di euro. Sì, è un momento straordinario.

Quali vantaggi porta l’innovazione aperta Salute? Sarà questo settore uno dei motori economici nel nostro Paese per questa nuova economia digitale?

Siamo tutti consapevoli che la popolazione sta invecchiando, molte malattie un tempo mortali sono ora croniche, l’aspettativa di vita è in aumento… Sono molte le sfide che il settore sanitario deve affrontare attraverso la tecnologia affinché i sistemi sanitari siano sostenibili.

La cosiddetta “One Health” sarà responsabile di guidare gli investimenti nel settore “eHealth” nei prossimi anni.

L’industria farmaceutica sa molto di molecole e molto meno di ingegneria, hardware S Software; L’innovazione aperta ci consente di combinare questo talento tecnologico e sviluppare il tipo di soluzioni che forniranno ai nostri trattamenti e medicinali uno strato di servizi rivolti ai nostri pazienti o professionisti.

Ciò che genererà più attrazione è l’invito Una salute Molte delle malattie attuali sono legate allo stile di vita e all’inquinamento; Abbiamo accettato che la salute ambientale, animale e umana siano interconnesse. E in questo campo una salute È lì che si fa l’investimento Salute nei prossimi anni.

Con l’uscita di Ferrer 4 Future, e in retrospettiva, qual è l’evoluzione dei progetti? Come sono cambiati e quali somiglianze mantengono?

In Ferrer disponiamo di strumenti di open innovation in collaborazione non solo con le aziende Biotecnologia Ma anche con startup basate sulla tecnologia che ci aiutano a risolvere le sfide della salute digitale.

All’interno di Ferrer, dove manteniamo l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società e la sua filosofia fa parte di tutte le nostre comunicazioni, tale impatto può essere creato costruendo una comunità più sana e contribuendo alla sostenibilità dei sistemi sanitari.

Lanciamo sfide, le startup implementano le loro soluzioni e c’è un processo di selezione. Quindi trasformiamo tutta questa tecnologia da una startup nei nostri casi d’uso, quindi concludiamo un accordo commerciale con la startup. Per fare ciò, Ferrer finanzia l’intero studio pilota e il percorso normativo che questa tecnologia deve seguire.

Le startup che affrontano la sfida ora lo stanno facendo a un livello di maturità normativa per i loro dispositivi medici molto più elevato rispetto a quattro anni fa. Ma la passione rimane la stessa.

Dal nostro inizio ad oggi, ci sono state differenze nei progetti. Quello che stiamo vedendo ora è che le start-up sfidano lo stanno facendo con un livello di maturità normativa per i loro dispositivi medici molto più alto rispetto a quattro anni fa, sia nel Software Come faccio hardwareSono molto più professionali.

Ma il denominatore comune tra loro è che tutti sviluppano soluzioni con grande entusiasmo e passione per fornire migliori risultati clinici ai pazienti; Migliore assistenza medica o maggiore comodità nell’erogazione del servizio.

Cosa sottolinea della sfida di quest’anno, la sindrome del vomito ciclico (CVS)?

È una malattia rara. Sono persone che possono andare otto o nove volte in questi attacchi di vomito. I trattamenti devono essere altamente personalizzati. Durante lo studio e lo sviluppo di questi farmaci, negli studi clinici, è molto difficile raccogliere i dati richiesti.

Per caratterizzare gli episodi di vomito, è necessario raccogliere una serie di dati che il paziente non può ottenere vivendo questi episodi. Senza questi studi clinici, è molto difficile sviluppare trattamenti modificati ed efficaci che aiutino ad alleviare la malattia.

Quello che chiedono i regolatori è di raccogliere dati quando inizia il sequestro, dopo mezz’ora, ecc… e i pazienti non possono farlo. La tecnologia può aiutarci, magari con sensori che inviano dati al sistema di un paziente senza che il paziente debba fare nulla.

Siamo alla ricerca di soluzioni digitali che rendano gli studi clinici più facili da usare per i pazienti che partecipano a questi studi. Proprio come ci sono sensori che rilevano con una certa anticipazione quando un paziente avrà una crisi epilettica, noi aspiriamo a loro e siamo convinti che troveremo la giusta tecnologia.

Segui gli argomenti che ti interessano