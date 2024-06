Lo spazio sicuro diventa stancante. Si rifiutano di celebrare il Pride Day con il Comune di Burgos

Non è stato il partito Vox, ma piuttosto l’inerzia di destra e sinistra nel Consiglio Comunale di Burgos. Durante il Pride Day di Burgos, l’associazione che rappresenta il gruppo LGBTIQ+ non parteciperà agli eventi ufficiali del Consiglio Comunale. La decisione concordata dai membri dell’Associazione Safe Space non è dovuta alla perdita o alla paralisi del lavoro. Il fatto è che chiunque sia in consiglio comunale, il risultato è lo stesso, non si fa nulla. Dopodiché non ci sarà nemmeno la lettura del comunicato con i gruppi del municipio, simili al Partito Socialista Operaio di Daniel de la Rosa. Non ci sarà lettura nell’aula plenaria del Consiglio Comunale, secondo le modalità del Procuratore Generale Cristina Ayala. Con o senza la bandiera sulla facciata del municipio, la politica era la stessa. nessuno.

È quanto denuncia in un comunicato l’organizzazione Safe Space. “Nessuna azienda municipale attuale o precedente ha sviluppato politiche LGTBI+”. Lo hanno messo in guardia dopo la lettura effettuata lo scorso anno. “Non è una questione di bandiere o se un giorno fai dichiarazioni o prendi posizione, è una cosa di tutti i giorni e non ha senso chiedere a qualcun altro quello che non hai fatto”, hanno osservato l’anno scorso i portavoce dell’associazione.

Quest’anno hanno detto no alla foto perché era vuota di tutto il resto. “La decisione arriva in risposta alla mancanza di politiche specifiche ed efficaci rivolte al gruppo LGTBIQA+ da parte del Consiglio comunale, nonostante diversi anni di partecipazione a questi eventi simbolici”. L’entità ritiene che queste azioni “non siano state tradotte in misure reali per migliorare lo status e l’aspetto del gruppo”. Lo fanno dopo aver avvertito per diversi anni che il Pride Day e la lettura del comunicato dovrebbero essere accompagnati da qualcos’altro nel resto dell’anno. Ora si presentano perché, in un contesto di restrizioni ai diritti della società in generale, ritengono “essenziale non accontentarsi di azioni simboliche e pretendere politiche municipali concrete ed efficaci”.

Colgono l’occasione per lanciare proposte che il Consiglio comunale di Burgos può attuare al fine di “promuovere l’uguaglianza e la diversità nella città” come la creazione di un Ufficio comunale per il welfare LGTBIQA+; Programmi di formazione specifici per i dipendenti dell’entità; Sviluppare contenuti didattici scolastici attraverso il programma “City Also Learn”. Programmazione di eventi culturali e sociali con una prospettiva diversa; Celebrare l’orgoglio a Sampedros include; Un database di crimini d’odio contro persone appartenenti alla comunità LGBTQA+ e misure per ridurli.

L’Associazione LGTBIQA + Burgos Safe Space collaborerà per sviluppare un’agenda attorno alle richieste avanzate che “avranno un impatto reale sulla comunità di Burgos”. L’entità “apprezza” il sostegno del Dipartimento dei Servizi Sociali del Comune e dimostra la sua “disponibilità a lavorare insieme per una Burgos più diversificata e inclusiva” ogni giorno dell’anno.