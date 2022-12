Lo spazio virtuale Uttopion è un suonatore di campane di Capodanno nel metaverso

madrillini Porta del Soleche è l’ambientazione tradizionale per i brani di fine anno, uscirà virtualmente nel 2022 Metaverso per la società spagnola utopisti. Da lì quello che l’azienda specifica nel comunicato come accadrà “I primi rintocchi della storia del Metaverso durante la magica notte del 31 dicembre”.

La partecipazione all’evento è aperta ma richiede la registrazione preventiva

L’evento sarà composto da: alimentazione dal vivo Che avrà inizio alle 23:00, e la partecipazione è aperta su registrazione. Presenta il programma di musica e influencer Jacob Hensonche sarà accompagnato dalla moglie alla cerimonia, Grazia Villareal, influencer di moda e lifestyle; Giornalista sportivo Juan Aruettacompositore Alex Muro ed effetto cottura Anna Ortiz.

Il Festival Internazionale delle ONG avrà l’ultimo annunciato per il 2022 e il primo per il 2023 Scenario S Intermon Oxfam, rispettivamente. Nella sua dichiarazione, Autobion indica che vuole dare loro la visione “Per la sua instancabile lotta nel suo lavoro sociale.”

Entrambi sono stati scelti. società aggiunge, Presentare l’ultima e ultima pubblicità dell’anno nel Metaverso e far parte di un evento unico nella vita. In questo modo, Uttopion continua a supportare le imprese sociali come ha già fatto nel suo primo evento NFT United for Ukraine, qualcosa di molto presente nella sua missione di piattaforma del metaverso. “

Lotteria e premi

Persone che si iscrivono e si impegnano per l’evento serie di requisiti individuati sulla pagina Instagram di Uttopion parteciperanno a due lotterie che si svolgeranno in occasione del concerto e per le quali, da un lato, verrà assegnato un doppio biglietto di platino per il concerto. gioco scorretto Si svolgerà a Barcellona il 25 maggio e, invece, nel fine settimana con uno dei camion dell’azienda “con telecamere” Van Piuma.

utenti che Si sono iscritti Potrai goderti Campanadas via web o cellulare AndroidE il “Senza la necessità di installare alcun portafoglio o possedere hardware aggiuntivo come occhiali per realtà virtuale”, Utopion indica.

Forca di Sorayauno dei fondatori dell’azienda, commenta l’evento che “I Chimes sono un evento essenziale per tutti. Avere l’opportunità di seguirli nel metaverso di Uttopion significa passare alla storia. Siamo entusiasti di ricreare questo spazio iconico e creare intrattenimento stasera. Sarà indimenticabile.”