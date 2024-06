Lo splendore e la noia della serie più ricca del mondo

La televisione del 21° secolo offre già film di successo con budget apparentemente illimitati e risultati impressionanti ma, allo stesso tempo, di routine.

Incolpare le soap opera per il calo degli incassi cinematografici è estremamente riduttivo, ma ciò che è peggio è non riconoscere che oggi guardiamo più serie che film. La serie ha occupato il centro della conversazione audiovisiva e I film non hanno più il monopolio su generi, storie o budget specifici. Nel 2024, circa 11 milioni di dollari per episodio Ragazzi Non sono una novità. Più di 20 di Casa del Drago Sono un po’ più di questo, ma sono comunque un’introduzione Game of Thrones Non è nemmeno la produzione televisiva più costosa. La Marvel spende più soldi per episodio e Cose straneil fiore all’occhiello di Netflix, richiede un esborso maggiore. Anelli di potere, il più costoso di tutti, presenta un budget insolitamente sproporzionato. Per Amazon sono spiccioli: per le sale cinematografiche no.

Ragazzi E Casa del Drago Hanno pubblicato le stagioni negli ultimi giorni. Rispettivamente quarto e secondo. Entrambe le produzioni hanno trovato il loro pubblico e ora procedono molto rapidamente. Entrambi HBO (massimo) Come il Amazon PrimeVideo Hanno già confermato il rinnovo. Eric Kripke, presidente di The Boys, ha annunciato che la serie terminerà con la quinta stagione. E questo era il piano fin dal primo momento. E ora, con la sua serie salita sul podio dei successi platform, può dirlo.

Molte persone guardano i ragazzi. Il suo tono malizioso, esaltante per i suoi fan e stancante per chi come noi si è perso nella sua prima stagione, nel 2019, è il segreto del suo successo. Ipersessuale (o iperattiva, a seconda di come la si guarda), cruenta (o disgustosa) ed estremamente frenetica, la meschina serie di supereroi continua a spendere milioni per episodio, perché comunque venga misurato il suo successo, Prime Video continua a scommetterci . I suoi follower sono felici e così Eric Kripke può permettersi lussi come assumere Tilda Swinton per dare voce a un polipo. È difficile per me non applaudire decisioni come questa, anche se lo spettacolo mi rende molto pigro.

Mi dispiace dirlo Anelli di potere Inoltre (sono pigro). C’è un certo consenso sul conflitto tra questa fantasia dell’universo il Signore degli Anelli E derivato da Game of ThronesIl secondo è stato il vincitore. Assumersi la responsabilità Casa del Drago Perdere la sua importanza Anelli di potere È anche molto riduttivo, ma è peggio ignorarlo Entrambe le serie sono state rilasciate quasi contemporaneamente e hanno attirato gli stessi spettatori.. Celebrati per le loro uscite cinematografiche, sia The Rings che The House traggono beneficio dall’esperienza cinematografica… per poi danneggiarla senza malizia.

L’estate del 2024 dovrebbe superare il pessimo cartellone di film della prima metà dell’annoMa La Casa del Drago sta già trasmettendo la sua seconda e prima stagione Anelli di potere Arriverà a fine agosto. Torneranno prima elite E Emily a Parigile serie con budget molto più ridotti garantiscono a Netflix un enorme numero di spettatori fedeli.

Vicino a te, Casa del Drago Brilla come la produzione di massa che è. Si tratta di un prodotto audiovisivo a metà strada tra l’esperienza cinematografica tradizionale e la visione di serie in qualsiasi formato su un modesto schermo domestico. I suoi draghi, castelli e battaglie erano inimmaginabili in una serie. Adesso è quasi comune. Uguale ai televisori da 75 pollici. Le serie competono tra loro, ma quando si scontrano con il cinema sono imbattibili. Questa è la situazione.