Lo strano caso del logo invertito su tutti i laptop Mac e perché Steve Jobs ha impiegato così tanto tempo per correggerlo

Sappiamo tutti che il logo Apple è diverso da qualsiasi altro logo sulle cover dei laptop. Anche se ora non è più accesa, Manzanita è ancora riconosciuta da tutti. Ma se torniamo ai primissimi modelli di laptop Apple che sono diventati popolari, allora c’è una chiara differenza.

Si scopre che nell’era dei primi Powerbook, Era il logo della mela capovolta. Cioè, l’hai visto capovolto quando il coperchio era aperto, a differenza di quanto sta accadendo ora. Il motivo: il capriccio di Steve Jobs che alla fine ha dovuto realizzare.

Su o giù, è tutto relativo

Il team di progettazione originale di questi laptop ha inserito il logo in questo modo in modo che l’utente possa vederlo bene e guidarlo a trovare lo slot del laptop. Jobs ha deciso così perché Ha dato la priorità all’esperienza dell’utente sopra ogni altra cosaE se questo aiuta l’utente ad aprire il coperchio del computer più velocemente, tanto meglio.

Ma ovviamente questo ha fatto sì che tutti intorno a quel computer aperto vedessero il logo capovolto, con la lama rivolta verso il basso. Ciò è illustrato da alcuni film degli anni ’90 in cui venivano mostrati questi computer (chi soffre di disturbo ossessivo compulsivo, attenzione, fa male agli occhi):

i dipendenti di Apple, come ha detto L’ex dipendente Apple Joe Moreno ha chiesto sul suo blog nel 2012, internamente, perché ciò fosse dovuto al fatto che non ci vedevano alcun senso. E anche se Steve Jobs l’ha visto quando è tornato in Apple nel 1997 Ha capito che avrebbe dovuto ruotare il logo. Aveva senso che tutti intorno a lui lo guardassero più da vicino. Dopotutto, l’utente vede questo banner solo quando il computer è spento, e questo è solo per pochi secondi.

Il mio subconscio a volte mi tradisce, cercando di aprire il mio MacBook Air dalla parte sbagliata indicandomi il logo. Jobs ha cercato specificamente di evitarlo, ma a volte una decisione estetica finisce per essere più preziosa della comodità dell’utente stesso con tutto ciò che è nel mondo.

