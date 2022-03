Lo strano caso impostato da Bob Odenkirk per far parte di Better Call Saul

La sesta e ultima stagione di ‘Il meglio di Saul su richiestaC’è già una data di uscita ed è prevista la prima parte (i 13 episodi dell’ultima puntata in due parti) Netflix il prossimo 18 aprile.

In attesa della premiere della sesta ed ultima puntata, passiamo in rassegna alcune delle condizioni poste dal celebre attore Bob Odenkirk Per interpretare l’avvocato Saul Goodman nel prequel di Breaking Bad.

La pandemia di coronavirus ha complicato la registrazione della sesta stagione e sono emersi anche altri imprevisti, come l’infarto che lui stesso ha subito. Odenkirk durante le riprese della serie. L’attore è crollato sul set e ha preoccupato tutti i fan della serie.

In una recente intervista, Bob Odenkirk Ha ricordato il momento in cui i coautori Peter Gould e Vince Gilligan gli hanno parlato del lato occasionale che avevano nel suo personaggio di eroe.

Odenkirk ha immediatamente espresso il suo punto senza paura di mettere a disagio Gould e Gilligan, poiché ha stabilito una serie di condizioni per far parte della serie. Uno dei requisiti principali per Odenkirk è che il suo personaggio deve essere simpatico.

“La prima cosa che ho detto a Peter e Vince è stata che dovevano renderlo simpatico se volevano scrivere uno spettacolo su di lui perché non pensavo che fosse simpatico. Ho pensato che si sarebbero offesi perché sapevo che gli piaceva il personaggio , ma non capivano, capivano cosa intendevo. Odenkirk.

Va ricordato che nel film Breaking Bad, Saul viene presentato come un partner necessario per aiutare i piani di Walter White (Bryan Cranston). a Odenkirk Non gli piaceva molto questa versione del personaggio e voleva che la serie mostrasse una versione “più simpatica”.

