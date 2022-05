Lo strano cielo rosso di Zhoushan è probabilmente causato dalla rifrazione della luce dei pescherecci

persone in linea 2022: 05: 09.14: 52

(Foto: screenshot del video Weibo)

L’ufficio meteorologico locale nella città di Zhoushan, nella provincia di Zhejiang, ha annunciato domenica che il cielo rosso che è apparso in quest’area era dovuto alla rifrazione della luce e alla dispersione della luce, molto probabilmente a causa delle luci delle navi nel porto, hanno riferito i media locali. .

Lo strano fenomeno del cielo rosso apparso sabato a Zhoushan, apparso in video e foto scattate da molti residenti, è diventato un argomento importante sul social network cinese Sina Weibo, attirando finora oltre 150 milioni di visite. Domenica sera.

Uno dei creatori di video ha commentato: “Non ho mai visto niente di simile prima. È davvero incredibile che il cielo diventi rosso”.

Sabato a Zhoushan era nuvoloso e nevicava mentre il cielo diventava rosso. Uno specialista dell’Ufficio meteorologico di Zhoushan ha confermato che potrebbe essere causato dal riflesso della luce dalle nuvole di basso livello.

“Quando le condizioni meteorologiche sono buone, più acqua nell’atmosfera forma aerosol che rifrangono e dissipano la luce dai pescherecci, creando un cielo rosso che il pubblico può vedere”, ha spiegato.

Alcuni netizen hanno sottolineato che il cielo rosso che è apparso per nove giorni in molti paesi nel 1770, hanno affermato gli scienziati giapponesi in un documento accademico pubblicato nel 2017, è stato causato da una massiccia attività solare.

Un esperto del team di ricerca di fisica spaziale della China University of Geosciences di Wuhan ha affermato che, secondo i record di monitoraggio, l’attività solare e geomagnetica sabato era calma e non ci sono state anomalie importanti. Questo è il motivo per cui hanno escluso la possibilità che l’attività magnetica solare e terrestre farebbe diventare rosso il cielo di Zhoushan.

(Editor web: 周, Zhao Jian)