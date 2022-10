Lo strano messaggio di Carol J ha allarmato i suoi seguaci; Cosa ha detto?

Karol G è attualmente uno dei più importanti artisti del genere urbano. Molti ricordano i suoi inizi come corista per altri grandi sostenitori e nel corso degli anni è diventata una di loro. Oggi è uno dei più ascoltati e, come si dice generalmente, lo rompe con la sua musica di livello mondiale.

Ha avuto un sacco di dedizione per arrivare dove è, motivo per cui ogni volta che annuncia un concerto, i biglietti si esauriscono come una torta. Attualmente, la pizza è nel tour dell’amore del nastro, Un tour che l’ha portata in diversi paesi, uno dei quali sono gli Stati Uniti (dove si trova attualmente).

Il messaggio preoccupava i suoi seguaci

L’artista, a quanto pare, non è al suo meglio, le ha permesso di postare un post sul suo account Twitter. “Oggi è stata una giornata difficile, andare a cantare oggi non è stato facile. Ma uscire e rompere il palco è difficile perché, qualunque cosa accada, meriti sempre il mio meglio”.

Questo trillo ha ricevuto un gran numero di risposte dai fan di Translator Provenza Chi voleva inviare incoraggiamento senza Sapere per certo cosa hai. “Ti amo con tutto il cuore, sii felice per favore”, “Mia regina, sei una guerriera, che Dio ti benedica e ti protegga per sempre. Grazie per darci sempre il meglio di te. Ti amo Carolina Giraldo, sei una grande star”, “Lo rompi sempre nonostante le avversità”, sono state alcune delle lettere ricevute dall’artista.

Anche alcuni fan che non hanno assistito al concerto di San Diego hanno colto l’occasione per inviare le loro parole di sostegno. “Il mio cuore soffriva di leggere questo. Sai che ti amiamo e il tuo dolore è il nostro dolore Grazie per averlo fatto così inosservato, immagino sia passato inosservato (a meno che non fossi lì) Non so cosa sarebbe, ma dal Cile ti mando un grande abbraccio e tanti baci, ha detto un netizen.

Oggi è stata una giornata dura, oggi l’ascesa del canto non è stata facile!! Ma è un errore uscire e rompere il palco perché non importa quello che meriti il ​​meglio da me sempre!!!! Stasera ragazzi mi avete alleggerito il cuore 🥺 Vi voglio bene San Diego Grazie! – LABICHOTA (karolg) 17 ottobre 2022

La cantante, infatti, non ha menzionato cosa le è successo e che i suoi follower aspettano che lei li informi. Per ora, continuerà a concentrarsi sul suo tour, come ha chiarito sui suoi social network. Mercoledì 19 ottobre La Picota andrà in scena a San Francisco.

Confermato: J Balvin è uno degli ospiti del Mondiale 2022 in Qatar

J Balvin, uno dei massimi fautori della musica latina urbana, sarà una delle star invitate all’evento calcistico più importante del mondo, il Mondiale del Qatar 2022, che vivrà uno straordinario sviluppo perché si svolgerà ad una certa tempo un periodo insolito dell’anno, dove di solito si celebra tra giugno e luglio.

Il cantante di musica urbana porterà la sua musica e si esibirà in una delle sei serate di spettacoli musicali al Doha Golf Club: il 24 novembre sarà a capo del colombiano. Il talento del caffè continua ad avanzare con forza sul territorio internazionale.

E nonostante la Colombia non si sia qualificata per il torneo che riunisce le migliori 32 squadre del mondo, parte della cultura che rappresenta tutti i cittadini dirà che è in Qatar. J Balvin, che è forse uno dei migliori artisti della sua generazione, brillerà con la bandiera del suo paese in Medio Oriente.

In questo senso, il cantante presenterà le sue canzoni durante i Mondiali, e per questo va precisato che, come di consueto, ci sarà Visualizza Musical nel torneo di apertura e questo sarà responsabile del gruppo dei Black Eyed Peas.