Lo straordinario blooper di Gianluigi Buffon nella Serie B italiana: la sua reazione e l’impatto delle reti

Il portiere birmano ha commesso un errore incredibile che ha portato alla sconfitta contro il Perugia nella sconfitta



Gianluigi Buffon ha fatto un blooper straordinario Ha cambiato il corso del mondo. Arciere esperto Birmania Questa volta ha conosciuto gli amanti del calcio non per un capolavoro che salva notizie ma perché Un errore incredibile ha reso possibile il secondo gol del Perugia.

Italiano di 44 anni Ho provato a rimuovere alcuni metri di distanza dalla zona, Ma non è riuscito a colpire la palla con il sinistro e ha finito per sbagliare. Chi non ha perso l’occasione L’attaccante Marco OlivieriOMS Superarlo a tutta velocità Nonostante il disperato tentativo di Gigi di raggiungerlo E ha segnato.

Questo era il secondo obiettivo Galleria LocalePresa fatta Vittoria 2 a 1 36a giornata di gare. Il primo gol è stato segnato Salvador BurraySu rigore, l’attaccante argentino Franco “Mudo” Vasquez Un leggero sconto dalla fine alla Birmania.

La squadra formata da Buffon è classificata 13a Ci sono già due date per la fine della stagione Non ha alcuna possibilità di salire sul piano più alto., Che aggiunge 45 punti ed è la terza promozione dai playoff al 13° posto. Perugia, dal canto suo, è salita al nono posto con 55 unità e da quella regione dista solo tre. Per ora in salita diretta Lessey (68) e Cremones (66), mentre Monza (64), Benevento (63), Presia (63), Pisa (63), Askoli (59) e Frosinone (58).

Nel febbraio di quest’anno, all’età di 44 anni, Gianluigi Buffon ha annunciato che avrebbe prolungato il suo contratto per due stagioni, con la sua amata squadra Pharma, facendo il suo debutto professionale..

“Gigi è un grande giocatore, uno dei tre migliori portieri d’Italia. Siamo molto contenti del suo rinnovo”. Kyle Cross ha quindi annunciato di essere a capo del settore farmaceutico. “La sua passione e il suo impegno per la Birmania e la città sono evidenti”, ha affermato il presidente dell’azienda.

Buffone, Campione del mondo con l’Italia nel 2006, È considerato uno dei migliori portieri della storia, con 176 presenze in “La Azuri” e 657 in Serie A del suo paese.

Inoltre, lo è 27 lauree nella sua carrieraIl clou è la Coppa del Mondo 2006 in Germania e la Coppa UEFA 1999, un premio con Pharma.

Così hanno risposto in rete a Buffon Blooper

Continua a leggere: