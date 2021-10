Lo straordinario spettacolo di Buffon dopo aver pulito “pietra, carta o forbici”

Gianluigi Buffon (43 anni) non smette mai di stupire. La leggenda del calcio mondiale, uno dei migliori portieri della storia del calcio, è ancora attiva. Torna al Parma, che gioca in serie B, che sta cercando di riportarlo nell’elite. Ma nelle ultime ore Buffon è diventato protagonista delle reti e non proprio a causa della sua pausa.

Il portiere del Parma, idolo per molti dei suoi giovani compagni di squadra, resta una persona molto speciale e sta conquistando l’amore dello spogliatoio anche grazie alla sua personalità.

Buffon ha postato sul suo account Instagram un video che offre molto di cui parlare, e ha suscitato le risate di uomini come Mbappe o Rakitic, che lo hanno anche commentato in rete.

B. serie

Buffon è tornato al Parma, il club delle sue origini, nella fase finale della sua carriera

Le foto vengono scattate al Parma Center e molti dei giocatori della squadra vengono mostrati indossando comode tute e godendosi alcune ore libere. L’asse centrale è una feroce competizione per il leggendario gioco del “sasso, carta o forbici”.

Buffon si misura con tanti compagni e li sconfigge con sorprendente facilità. La carta mangia la pietra. Le forbici tagliano la carta. Le regole sono chiare. Mentre esaminano i concorrenti, altri giocatori si affollano intorno a lui, lodandolo.

La reazione di Buffon dopo la prima vittoria è stata contenuta, ma quando ha battuto gli avversari è diventato ancora più pazzo e ha scatenato l’euforia del gruppo. Fino alla fine, quando sconfigge il suo sesto avversario di fila, diventa completamente pazzo e corre e salta, tra le urla di tutti i presenti. Bellissime foto per un mito come lui.