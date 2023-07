Lo streamer “chiude la bocca” a chi critica questo tipo di WoW

Tutti l’hanno denunciata come una classe inutile che non ha fatto alcun male, ma la realtà ha colpito la comunità di World of Warcraft nel modo più inaspettato possibile. La cosa divertente è che tutto questo è successo in pochissimo tempo.che ha dimostrato che la classe era davvero buona e che gli extra della barra dei danni hanno fatto più male che bene in molte occasioni.

Il punto è che Gericoe creatore di contenuti e specialista in guide WoW, Stava lavorando a una strategia molto specifica Dopo aver visto come funziona questo nuovo capitolo. Stiamo parlando, ovviamente, di un rinforzo provocatorio, una specie di personaggio che lavora DPS russare ai suoi compagni di squadra.

Il sistema seguito da Jericho come rivelato da lui wow capoEra molto specifico. In effetti, potremmo dire che sta approfittando di una scappatoia, ma la verità è che è riuscita a fare qualcosa di veramente folle. In incursione Da 24 giocatori, connettiti 22 Evocatori potenziati e 2 Cavalieri della Morte per sostenere il test. E no, è un file insetto. Non utilizzare un Impresa. Tutto è normale.

La verità è che quando queste due personalità iniziano a migliorare, e attraverso una corporatura molto specifica, Lui buffo Da 22 Evocatori Rise Fa sì che il DPS dei Death Knights inizi a crescere in modo esponenziale e quasi incontrollabile. Durante il processo, vediamo come il danno aumenta gradualmente fino a raggiungere i 13 milioni di DPS.

IL incursione Il più rotto che abbiamo visto in WoW da molto tempo

La vera brutalità si vede raramente normalmente nel gioco. Grazie a ciò non solo riuscirono a sconfiggere Kazzara con particolare facilità, Ma lo fanno molto velocemente. Lui Presidente Ha appena la possibilità di difendersi e cade così in fretta che è un po’ triste.

Tutto il suo splendore è semplicemente spazzato via da 22 personaggi di supporto e due DPS tradizionali il cui danno va fuori controllo in un istante. Non è l’unico. Nel video completo, vediamo come hanno superato molto facilmente l’intero dungeon, sconfiggendo la maggior parte dei nemici in meno di mezzo minuto.

