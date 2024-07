Lo studio afferma che i terremoti su Marte potrebbero fornire indizi sull’acqua nascosta sotto la superficie

Marte e la costante ricerca dell’acqua si rinnovano con questo moderno studio. NASA/Dispensa tramite Reuters

I ricercatori della NASA stanno esplorando le possibilità Utilizzo di segnali elettrici sismici provenienti da terremoti marziani per rilevare le acque sotterranee Marte, È un metodo ispirato a tecniche simili eseguite sulla Terra, ma adattato alle condizioni uniche del Pianeta Rosso.

Questo approccio, che cattura i segnali elettromagnetici generati quando le onde sismiche attraversano le falde acquifere, Può rivelare fonti d’acqua nascoste nelle profondità della superficie di Marte. Ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione di questo liquido marziano e della sua distribuzione.

Da questa parte, Studiosi della Penn State Stanno studiando l’uso dei segnali sismici dei terremoti marziani per determinare le acque sotterranee profonde su Marte. Questa tecnologia, Basato sulla rilevazione dei campi elettromagnetici generati dalle onde sismiche, Potrebbe fornire nuove informazioni sulle falde acquifere marziane e sulla distribuzione dell’acqua.

Primo impatto di un meteorite rilevato dalla missione InSight della NASA; L’immagine è stata catturata dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA utilizzando la fotocamera HiRISE (High Risoluzione Imaging Science Experiment).



Se oggi su Marte c’è acqua liquida, probabilmente è sepolta troppo in profondità per essere rilevata con i metodi convenzionali utilizzati sulla Terra. Tuttavia, è coinvolta una nuova tecnologia L’analisi dei terremoti su Marte potrebbe rappresentare un grande passo avantiLo suggeriscono gli scienziati della Penn State.

Quando i terremoti attraversano le falde acquifere, generano segnali elettromagnetici. in uno studio pubblicato Nella rivista JGR Planets, i ricercatori hanno dimostrato che questi segnali potrebbero rivelare la presenza di acqua diversi chilometri sotto la superficie di Marte.

Autore principale, Nolan Roth Geologo del Dipartimento di Scienze della Terra della Penn State, ritiene che questo metodo potrebbe aprire la strada all’analisi dei dati delle future missioni su Marte.

La missione InSight rileva due grandi terremoti su Marte. una pentola



“La comunità scientifica ha delle teorie secondo cui Marte un tempo aveva oceani e che tutta quell’acqua è scomparsa nel corso della sua storia.. Ma ci sono prove che dell’acqua sia intrappolata da qualche parte nel sottosuolo. Semplicemente non siamo riusciti a trovarlo. “L’idea è che se riusciamo a trovare questi segnali elettromagnetici, troveremo acqua su Marte”, ha detto Roth.

Se gli scienziati volessero trovare l’acqua sulla Terra, potrebbero utilizzare strumenti come Georadar per mappare il sottosuolo. Ma gli scienziati hanno affermato che questa tecnologia non è efficace a miglia di profondità, dove si trova l’acqua sulla superficie di Marte.

Invece, i ricercatori raccomandano a Una nuova applicazione del metodo elettrosismico, una nuova tecnologia sviluppata per caratterizzare la superficie terrestre in modo non invasivo. Quando le onde sismiche generate da un terremoto si muovono attraverso una falda acquifera sotterranea, le differenze nel modo in cui le rocce e l’acqua si muovono producono campi elettromagnetici. Secondo i ricercatori questi segnali, che possono essere ascoltati dai sensori in superficie, possono rivelare informazioni sulla profondità, le dimensioni, la posizione e la composizione chimica del sottosuolo.

Su un pianeta arido, le tracce d’acqua sono più facili da rilevare (NASA/JPL)

“Se ascoltiamo i terremoti che si propagano nel sottosuolo, se passano attraverso l’acqua, produrranno questi terremoti Segnali EMF affascinanti e unici. L’esperto ha aggiunto che questi segnali serviranno come diagnosi dell’attuale presenza di acqua su Marte.

Su un pianeta ricco d’acqua, utilizzare questo metodo per identificare le falde acquifere attive è difficile perché l’acqua esiste nel sottosuolo anche al di fuori delle falde acquifere, creando altri segnali elettrici mentre le onde sismiche viaggiano attraverso la Terra. Gli scienziati hanno affermato che il rumore di fondo deve essere separato dai segnali della falda acquifera per identificarli e caratterizzarli con precisione.

Ma su Marte, dove la superficie vicina è certamente asciutta, non c’è bisogno di tale separazione, ha detto Tiyuan Zhu, assistente professore di geoscienze alla Penn State, consulente e coautore di Roth. Ha aggiunto: “A differenza del modo in cui i segnali sismici appaiono tipicamente sulla Terra, la superficie di Marte filtra naturalmente il rumore e rivela dati utili che ci permettono di caratterizzare le diverse proprietà delle falde acquifere.”

Un possibile specchio d’acqua è stato scoperto nel 2018 dalla NASA su Marte (FOTO AFP/ESA)

I ricercatori hanno creato un modello del sottosuolo marziano e hanno aggiunto falde acquifere per simulare le prestazioni del metodo sismico. E lo hanno scoperto Sono stati in grado di utilizzare con successo questa tecnica per analizzare i dettagli delle falde acquifere, compreso il loro spessore e le proprietà fisiche e chimiche, come la salinità.

“Se riusciamo a comprendere i segnali, possiamo tornare indietro e caratterizzare le falde acquifere stesse. Ciò ci porrebbe più vincoli che mai nella comprensione dell’acqua su Marte oggi e di come è cambiata negli ultimi quattro miliardi di anni”, ha affermato Roth. che ha affermato che il lavoro Il futuro includerà, sorprendentemente, l’analisi dei dati già raccolti su Marte: “Sarebbe un grande passo avanti”.

Il lander InSight della NASA, lanciato nel 2018, portò su Marte un sismometro che ascoltava i terremoti e mappava il sottosuolo. Tuttavia, queste macchine hanno difficoltà a distinguere tra acqua, gas o rocce meno dense.

Tuttavia, la missione includeva anche un magnetometro come strumento diagnostico per aiutare il sismometro. Gli scienziati hanno affermato che la combinazione dei dati di un magnetometro e di un sismometro potrebbe rilevare i segnali sismici. I ricercatori hanno affermato che l’invio di un magnetometro dedicato per condurre esperimenti scientifici sulle future missioni della NASA potrebbe portare a risultati migliori.

“Questo non dovrebbe limitarsi a Marte: questa tecnologia ha il potenziale, ad esempio, per misurare lo spessore degli oceani ghiacciati su una delle lune di Giove. “Il messaggio che vogliamo trasmettere alla società è che esiste questo fenomeno fisico promettente. che ha “Con meno interesse per il passato, che potrebbe avere un grande potenziale per la geofisica planetaria”.