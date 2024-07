Lo sviluppo dell’ecosistema influente in Spagna, secondo José Luis Ruiz de Munín (SpainNAB)

In Spagna crescono gli investimenti ad impatto nei mercati privati. “Nel 2018 avevamo in gestione 92 milioni di euro. Alla fine del 2022, i dati del nostro ultimo rapporto erano saliti a 1.208 milioni, di cui 874 manager, di cui circa 11 manager iscritti. Il resto, 250 milioni erano istituzioni ,” spiega José Luis Ruiz de Munín, amministratore delegato e cofondatore del comitato consultivo per gli investimenti a impatto spagnolo di SpainNAB.

Gli attori dell’impact investing in Spagna

“L’impact investing è arrivato in Spagna grazie ai manager, a differenza di quanto è avvenuto in paesi vicini come Francia, Portogallo e Regno Unito, dove questo sviluppo del mondo finanziario e della sfera sociale è avvenuto allo stesso livello”, ha spiegato. In Spagna non è stato così, per questo negli ultimi anni SpainNAB si è impegnata a coinvolgere enti del settore sociale, come Grupo Social One, Ilunion, Fundación Hogar SI, Educo e altri enti sociali.

“Nello sviluppo dell’asse dei gestori di impatto, il fondo di offerta iniziale di monete (ICO) ha svolto un ruolo importante. Nel 2018, lo stesso anno in cui è stata creata SpainNAB, hanno lanciato un mandato di 50 milioni di euro per investire in fondi di impatto. Questo mandato è stato ampliato ”, sottolinea. A 100 milioni. Nell’ecosistema, oltre ai fondi che investono in PMI, SL e SA influenti, “c’è anche una mobilitazione di capitali verso le imprese dell’economia sociale che, dal canto loro, si stanno impegnando molto nei loro modelli di gestione. Un’altra grande pietra miliare sarà il futuro contributo di 400 milioni di euro da parte del FIS (Fondo per l’Impatto Sociale) di COFIDES. “Sono stati creati con i soldi della prossima generazione”, dice.

Ruiz de Monin sottolinea anche il ruolo dei grandi istituti, che cominciano a diversificare le proprie strategie. “Ad esempio, entità come Anesvad gestiscono già una parte dei loro asset attraverso fondi a impatto o in conformità con i criteri ESG, il che è in linea con la strategia e la missione del portafoglio”, osserva. “Penso che siamo arrivati ​​a un punto in cui c’è una maggiore consapevolezza nella sfera sociale riguardo agli investimenti a impatto sociale, e qualcosa sta cambiando ed è molto positivo”, afferma.

SpagnaNAB in Europa

Ci sono 45 entità associate a SpainNAB, che è riconosciuta come associazione per il settore degli investimenti ad impatto. “Abbiamo costruito la narrazione, ma ora è il momento di restringere il campo a prodotti specifici. Inoltre, speriamo che questo settore, come in Francia e nel Regno Unito, abbia un marchio di investimento di grande impatto come fase intermediaIl codice di buone pratiche sarà introdotto il 14 ottobre Con l’elenco iniziale degli enti ad esso allegato.

Il manager sottolinea che il codice “è stato sviluppato con le entità che aderiranno e noi lo abbiamo costruito con l’ecosistema”. In questa preparazione si è tenuto conto dell’esperienza di altre istituzioni europee di impatto, come quella belga e francese, nonché dell’esperienza di Impact Europe, l’organizzazione che ha appena coordinato una dichiarazione sull’impact investing alla quale ha partecipato SpainNAB.

“Abbiamo anche seguito da vicino lo sviluppo della legislazione europea”, afferma Ruiz de Monin. Per quanto riguarda la consultazione SFDR, hanno presentato un documento come parte di un consorzio con altre sei organizzazioni europee. “In questa risposta alla consultazione pubblica, la visione spagnola è stata molto influente, scommettendo maggiormente sul modello di denominazione”.

Più prodotti

“A livello di prodotto, continuiamo a promuovere 90/10 (piani pensionistici francesi che investono il 90% dei loro asset in asset ESG liquidi e il 10% in asset a impatto illiquido) per raggiungere la Spagna. Anche la Commissione europea li sta esaminando da vicino. Il direttore sottolinea che una delle sfide è che la regolamentazione dei piani pensionistici privati ​​non ha nulla a che vedere con il sistema francese. Sottolinea: “Stiamo studiando come raggiungere questo obiettivo in altri modi, ma in teoria un prodotto che combina attività liquide con criteri ESG con altri criteri illiquidi ci sembra molto interessante.”

Un altro prodotto che stanno cercando di sviluppare in Spagna sono i Social Impact Contracts (CIS), obbligazioni a impatto sociale. Fa parte di uno schema tra il settore pubblico e quello privato e mira a fornire servizi sociali. Si tratta di mettere denaro a disposizione dei fornitori di servizi sociali che propongono soluzioni innovative e più efficienti di quelle esistenti.

“Nella CSI il finanziamento viene fornito da investitori ad impatto che vengono compensati con i fondi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione attraverso l’implementazione di questo sistema. L’amministrazione paga i risultati in base a metriche concordate. In Europa esistono già più di 70 modelli. e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) dispone già di un’unità per sostenere la sua strutturazione e lo studio di fattibilità “Arriveranno in Spagna, ritiene Ruiz de Munín che queste due tipologie di prodotti rappresenteranno una rivoluzione nel mercato con un impatto nazionale”.

Verso il Sud del mondo

SpainNAB ha piani anche fuori dalla Spagna in linea con progetti di influenza spagnola oltre i nostri confini, nel Sud del mondo. “Ci sono già esempi come Gawa o GSI, ma ci sono anche fondazioni e ONG come Fundación La Caixa o EDUCO, che sono interessate a lanciare strumenti finanziari rimborsabili per integrare i loro aiuti più classici, attraverso quella che oggi conosciamo come cooperazione finanziaria”, ha dice.

“Abbiamo lanciato una nuova linea di business che riunisce l’intero ecosistema interessato al Sud del mondo e, grazie al nostro lavoro con ICEX, AECID e COFIDES, possiamo dire che esiste un chiaro desiderio di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. L’America Latina sarà la prima destinazione, con paesi come Messico, Colombia, Perù, Cile e Brasile considerati molto attraenti.