Anche se nessuno riuscirà a staccare Kylian Mbappe dal Real Madrid, una volta presentata la stella francese al Santiago Bernabeu, un altro obiettivo estivo per i Bianchi inizia a complicarsi. giornalista Nabil Jalit È stato annunciato che il Lille aveva accettato A “Un’offerta scritta da 50 milioni di euro“, più bonus, di Lenny Euro del Manchester United” Pochi giorni fa, il quotidiano “AS” riportava che il Real Madrid non avrebbe superato i 40 milioni di euro “per il giocatore che è ancora promettente e ha solo una stagione di contratto, in scadenza nel 2025”. Per questo motivo, data la posizione coerente dei bianchi, IL diavoli Rossi Ha continuato a compiere passi avanti nei negoziati.

“Il Lille ha accettato un’offerta da 50+12 (62 milioni di euro). Lenny Euro sta trattando le condizioni salariali con il Manchester United. Direzione positiva e una porta aperta per il Manchester United, ma c’è ancora il piede sbagliato.Il suddetto giornalista ha ampliato Nabil Jalit. La squadra di Manchester è disposta a svuotare il portafoglio per ingaggiare uno dei difensori centrali più promettenti del calcio europeo – il appena 18enne Lenny Euro – e rafforzare la propria unità difensiva impoverita. Oltre alla pubblicità Rinnovo per un’altra stagione per il veterano difensore centrale Jonny Evans, Il Manchester United ha anche i nomi di Matthijs de Ligt e Jerad Branthwaite nella sua lista degli obiettivi..

