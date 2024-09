Lo uso quotidianamente e penso che sia ottimo per meno di 100 euro

Presenta un design ad alta impedenza, un’ottima qualità del suono e 10 ore di autonomia, il tutto per meno di 100 euro

Questo altoparlante LG è così resistente che puoi immergerlo nell’acqua senza paura Fotografia di Beatriz Alcantara Gil

Sono stato lì per circa un mese Utilizzo quotidiano di LG XBOOM GO XG2T Il fatto è che sembra Una scelta eccellente se stai cercando un altoparlante portatile Possa accompagnarti in tutte le tue avventure. Questa soundbar LG ha un design ultra resistente Ottima qualità del suono Un’applicazione molto utile per i dispositivi mobili. Rappresenta quindi un’alternativa ideale se ti piace ascoltare musica durante le tue gite in campagna, durante un giro in bicicletta o un pomeriggio in piscina.

L’LG XBOOM GO XG2T ha un design molto compatto, per questo è molto comodo portarlo sempre con sé. Inoltre ha anche un prezzo molto interessante considerando la qualità che offre. Il prezzo al dettaglio consigliato è di € 79il costo che penso sia la scelta ideale per lei. Inoltre, puoi trovarlo con Offerte specifiche A El Corte Inglés E In MediaMarketCiò ti consentirà di acquistarlo ad un prezzo più conveniente.

Insomma, se cercate una cassa Bluetooth da portare sempre con voi e che non sia molto costosa, LG XBOOM GO XG2T è la scelta perfetta. il successivo, Spiega perché vale la pena acquistarlo Basato sulla mia esperienza.

Perché consiglio LG XBOOM GO XG2T

L’analisi che ho condotto sull’LG XBOOM GO XG2T ti permetterà di conoscere tutti i dettagli di questo altoparlante portatile. È una recensione completa, quindi riassumo le informazioni di seguito per illustrarti i punti salienti del dispositivo. Innanzitutto, il tuo acquisto Penso che sia un successo grazie al suo design.Che può essere definito da tre caratteristiche: Comodo, compatto e molto resistente.

L’LG XBOOM GO XG2T è un altoparlante con dimensioni di 94 x 98 x 46 mm e un peso di 280 grammi, il che lo conferma. Può essere trasportato comodamente In mano. accanto a, Ha una corda Permettendoti di appenderlo alla bicicletta, allo zaino o alla tenda. Anche la sua resistenza superiore è fondamentale, grazie alla protezione MIL-STD 810H di livello militare che lo rende tale Impermeabile, antiurtoNebbia salina e polvere, tra gli altri aspetti.

Comfort, resistenza superiore e qualità si uniscono in questo altoparlante portatile LG che consiglio.

Naturalmente trovo che sia un ottimo altoparlante anche per la sua qualità del suono. La qualità del suono dell’LG XBOOM GO XG2T è davvero buonamolto Per nitidezza e forza. Non lasciarti ingannare dalle sue piccole dimensioni, questo è un altoparlante che offre un suono molto forte. Inoltre, ha una funzione chiamata “Sound Boost” che fornisce un ulteriore potenziamento del suono.

È anche uno dei punti di forza dell’altoparlante che consiglio L’applicazione che ci permette di controllarlo tramite il nostro cellulare. Con esso potremo personalizzare il suono tramite l’equalizzatore disponibile, provare nuove funzioni LG, programmare lo sleep timer o aggiornare il software, tra le altre opzioni. Tra l’altro, cambiando completamente argomento, l’altoparlante è dotato anche di un microfono che consente questo Usalo per parlare al telefono.

Considerando che l’LG XBOOM GO XG2T è un altoparlante pensato per l’uso esterno, è naturale che abbia una buona autonomia. Esatto, beh puoi Fino a 10 ore di utilizzo Prima di chiederti di collegarlo al caricabatterie. A proposito, per caricarlo puoi usare il caricabatterie del tuo cellulare, perché ha una porta USB-C.

Dopo un mese di utilizzo, posso assicurarti che LG XBOOM GO XG2T è all’altezza Esperienza molto positivasoprattutto considerando che puoi Acquistalo a soli 79 euro. Infatti per noi è già tra le migliori casse Bluetooth per cellulari. Se vuoi acquistarlo, ricorda che è in vendita A El Corte Inglés E In MediaMarket.

