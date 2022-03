Lo YouTuber Kyle Hanagami fa causa a Epic Games per aver copiato un ballo di Fortnite

nuovo Denuncia a Epic per passo di danza. Il ‘YouTuber e coreografo Kyle Hanagami era diventato L’ultimo creatore a citare in giudizio Epic Games di Un ballo di FortniteIl videogioco più popolare dell’azienda.

Il denunciante sostiene Dopo aver brevettato una mossa di danza apparsa in Fortnite Per la prima volta dentro Agosto 2020 Sotto il nome “È complicato”. ci confermar ha creato questo movimento nel 2017 durante un video per la canzone How Long.di Charlie Puth. Ad oggi, il Il video ha raccolto 35,8 milioni di visualizzazioni su youtube.

la domanda ha È stato depositato martedì presso la corte federale del distretto centrale della California (Stati Uniti), sostenendo che Epic ha usato una mossa di danza senza l’approvazione di Hanagami. per difendere il tuo caso, Gli avvocati di Hanagami hanno realizzato un video che confronta la danza passo dopo passo. Inoltre, la pagina wiki non ufficiale di Fortnite collega il ballo alla coreografia del ricorrente. Inoltre, Hanagami ha registrato i diritti per ballare.

Sulla base di questi test, Gli avvocati di Hanagami chiedono che a Fortnite sia vietato l’uso della mossa di danzaOltre al risarcimento dei danni e sostenere le spese di procedimenti giudiziari. Da Polygon ricordalo “La danza procede con passi che non sono né simili né sviluppati da Hanagami”. Inoltre, “La canzone che Hanagami aveva originariamente progettato per il suo tono non era inclusa”.

Quali altre lamentele ha avuto Epic riguardo al movimento di danza?

Questa non è la prima volta che qualcuno ha citato in giudizio Epic per una mossa di ballo. Il L’attore Alfonso Ribeiro lo ha fatto nel 2018 Ammesso che abbia ballato Carlton Banks da Il fresco principe di Bel-Air.





Russel Horningnoto come “The Backpack Kid”, ha fatto lo stesso, intentando una causa contro Epic Presumibilmente usando una danza d’archi senza il suo consenso. Per non avere i loro diritti, il caso è stato archiviato.