L’obiettivo: proteggere Amazon – Audio settimanale

All’incontro tecnico-scientifico bilaterale, il presidente colombiano ha ribadito il suo appello a cambiare l’ordine economico globale, proteggere il bacino amazzonico e affrontare il cambiamento climatico preservando la vita.

Scrittura internazionale

Al termine della riunione preparatoria La strada verso la cima di Amazon A Leticia, il presidente Gustavo Petro ha invitato il suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a riflettere sull’opportunità di esplorare e sfruttare gli idrocarburi nella foresta tropicale, considerata una delle sette meraviglie naturali del mondo.

“Oggi ci rendiamo conto che le foreste del mondo sono i pilastri climatici. Il bacino amazzonico è il terzo. Se questa colonna viene rimossa, come le colonne d’Ercole, l’umanità crolla. Pertanto, ci viene imposto un cambiamento di pensiero”, ha sottolineato il presidente Petro.

L’appuntamento nella capitale del dipartimento dell’Amazzonia aveva lo scopo di definire alcuni dei criteri da adottare per l’appuntamento a Belém de Barra, in Brasile, previsto per il prossimo agosto. I due leader hanno preso parte all’incontro dalla sede dell’Università Nazionale di Leticia, insieme a rappresentanti di otto paesi, membri delle comunità indigene e ricercatori.

misure drastiche

Rivolgendosi al presidente Lula, il capo dello Stato colombiano ha aggiunto: “La sfida di proteggere la vita implica discussioni molto difficili, ad esempio, consentiremo l’esplorazione di idrocarburi nella giungla amazzonica? Per consegnarli come blocchi di esplorazione? C’è ricchezza o c’è morte per l’umanità?”.

Per il presidente colombiano, indipendentemente dal principio che ogni paese è sovrano nella gestione delle proprie risorse naturali, la crisi climatica e il declino del bacino amazzonico richiedono ai governi progressisti di intraprendere azioni drastiche e trasformare l’attuale ordine economico globale.

Ogni paese ha vissuto di queste risorse, la maggioranza. Abbiamo vissuto di petrolio e carbone per quarant’anni. Se cambiamo, per cosa vivremo? Possiamo vivere del cervello, della scienza, di un altro tipo di sviluppo, aprendo strade di solitudine, di turismo, di bioeconomia”, ha precisato Petro.

rivoluzione della vita

Incontro preparatorio La strada verso la cima di Amazon Voleva concordare una strategia comune per garantire l’integrità dell’ecosistema amazzonico, fermare il lavoro distruttivo e l’uso della terra, nonché evitare il punto di non ritorno in risposta alla crisi climatica.

“La ragione oggi ci dice – attraverso la scienza – che l’intero sistema economico globale deve cambiare; questa è la sfida. C’è una rivoluzione (…) Pensavamo che il progresso fosse la distruzione dell’albero, pensavamo che questa fosse l’arretratezza, e oggi l’approccio è quello di salvare quelle foreste per salvare vite umane”, ha aggiunto Petro.

Per il presidente colombiano, un altro tipo di sviluppo è legato alla tutela della vita: “La trasformazione di quel sistema economico basato sulla vita è la rivoluzione dell’era presente. La rivoluzione della vita deve partire dall’Amazzonia”. Allo stesso modo, ha sottolineato che nel suo stato c’è una diminuzione del 76% della deforestazione nell’Amazzonia colombiana.

Infine, il presidente Petro ha proposto un fondo multilaterale che possa finanziare le forze sociali, i contadini e gli agricoltori, “in genere le persone umili, che oggi sono gli agenti della distruzione della foresta. Trasformarli in una forza positiva significa pagare mensilmente dei servizi prendersi cura di loro e permettere alla foresta amazzonica di crescere”.