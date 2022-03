L’Occidente giustifica sempre l’imposizione di sanzioni alla Russia per frenarne lo sviluppo

Lavrov ha sottolineato che Mosca vede e sente la pressione imposta dall’Unione Europea sui paesi balcanici affinché si uniscano alle sanzioni imposte alla Russia.

Sergei Lavrov, ministro degli Esteri russo.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato lunedì che l’Occidente ha sempre giustificato l’imposizione di sanzioni alla Russia per frenarne lo sviluppo.

Le osservazioni di Lavrov sono arrivate durante una conferenza stampa con i canali televisivi serbi, durante la quale ha affermato che la Russia ha un gran numero di partner e alleati nel mondo, e quindi l’isolamento occidentale non ha senso.

Ha sottolineato che “Mosca vede e sente la pressione imposta dall’Unione Europea sui paesi balcanici affinché si uniscano alle sanzioni imposte alla Russia”.

Ha sottolineato che “gli Stati Uniti esigono la democrazia da altri paesi mentre impongono un approccio dittatoriale ai paesi”.

“L’Occidente ha sempre ignorato i diritti sovrani di altri paesi”, ha affermato Lavrov, aggiungendo che l’UE sta esercitando una forte pressione politica sulla Serbia affinché cambi la sua posizione politica e imponga sanzioni economiche alla Russia.

Ha aggiunto che un incontro del presidente russo Vladimir Putin con il presidente ucraino Zelensky sarà possibile una volta ottenuti chiarimenti sulle principali questioni sollevate dalla Russia.

“Vogliamo che i negoziati con gli ucraini a Istanbul abbiano successo e portino alla fine dell’uccisione di civili nel Donbass da parte del regime di Kiev”, ha affermato.

Riferendosi alle relazioni russo-cinesi, Lavrov ha osservato che sono al massimo, in un momento in cui i paesi occidentali cercano di isolare Mosca imponendo sanzioni senza precedenti sull’operazione militare russa in Ucraina.

Domani iniziano i colloqui di pace in Turchia

A sua volta, il Cremlino ha affermato lunedì che i colloqui di pace tra Russia e Ucraina potrebbero iniziare martedì in Turchia, aggiungendo che “è importante che i colloqui si svolgano faccia a faccia, nonostante i pochi progressi nei negoziati finora”.

Il presidente russo e il suo omologo turco hanno concordato domenica in una telefonata che Istanbul avrebbe ospitato i colloqui. Ankara spera che ciò porti a un cessate il fuoco in Ucraina.

La Turchia ha riso che i colloqui potrebbero iniziare lunedì, ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che era improbabile perché i negoziatori sarebbero arrivati ​​​​in Turchia oggi.

“Non sono stati compiuti progressi nella convocazione di un incontro tra Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky”, ha detto Peskov ai giornalisti, aggiungendo che “i colloqui finora non hanno fatto alcun progresso”.

Cremlino: i commenti di Biden su Putin “inquietanti”

D’altra parte, il Cremlino ha denunciato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in cui affermava che “il presidente Vladimir Putin non può rimanere al potere”, definendole “inquietanti”.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che Mosca seguirà da vicino i commenti di Biden.

Sulle forniture energetiche russe all’Unione Europea, il Cremlino ha affermato che “la Russia non fornirà gas gratis se gli europei si rifiutano di pagare in rubli”.