Logan Paul si difende dalle critiche per aver rovinato il gruppo Game Boy

Passatempo

città del Messico / 07.01.2022 01:24:25

Dopo la polemica che creò per ‘distruggere’ un gruppo di 15 Game Boys per realizzare una cornice Pokemon in metallo per un tavolino da caffè, Boxer e YouTuber Logan Paul si è difeso dalle critiche e ha messo in chiaro che gli piace molto questa console portatile.

Molti utenti e follower dei social media gli rimproverano il suo comportamento. Ritenevano che rovinasse i prodotti e li rendesse inutilizzabili, motivo per cui altri si sono detti delusi da ciò che aveva fatto il creatore del contenuto.

“C’era un gruppo di giocatori retrò che erano molto scontenti del fatto che avessi 15 Game Boy che mi sono costati circa mille dollari E li ha messi in resina perché sentivano che stava sprecando il Game Boy e non avevano rispetto per la nostalgia”, ha detto il pugile.

Paul non era indifferente ai commenti e ha risposto allo stesso argomento che ce ne sono molti in atto, Si è giustificato dicendo che lo ha fatto per il suo amore per la console, motivo per cui ha descritto molte delle critiche mossegli come “ridicole”.

Ha minimizzato il fatto di aver perso 15 Game Boys, perché non mancano e È molto facile ottenerli per soli $ 60 (circa 1.200 pesos).

Vai su eBay ora. Ne sono stati realizzati oltre 90 milioni, non sono rari e li adoro. Questo significa qualcosa per me. Ho fatto qualcosa che pensavo fosse davvero fantastico, Ma come posso continuare a sbagliare? È una simulazione, senza dubbio, perché è la reazione più ridicola che abbiamo mai visto”, ha spiegato Paul.

Era tra i critici del pugile l’account Wired Productions, che ironicamente offrì a Paul un sostituto in modo che i 15 Game Boy non andassero persi.

MGC