Logitech ci ricorda che c’è vita al di fuori della Magic Keyboard rilasciando la prima tastiera meccanica ottimizzata per Mac

Le attuali tastiere Apple hanno una qualità molto buona dopo aver superato anni di turbolenze Meccanismo a farfallaTuttavia, ciò non significa che siano le uniche tastiere utilizzate con i Mac. Logitech lo sa e ha rilasciato un file MX Mechanical Mini per MacÈ la prima tastiera meccanica progettata specificamente per gli utenti Apple.

Le tastiere meccaniche possono adattarsi anche al Mac

L’idea di Logitech è quella di proporre un’alternativa alla Magic Keyboard di Apple con tasti meccanici, ma allo stesso tempo anticipata Tasti silenziosi e discreti Non disturbano troppo chi ti circonda e mantengono la digitazione dei tasti meccanici comoda e soddisfacente.

La tastiera ha una retroilluminazione che si attiva automaticamente grazie al sensore di prossimità e La batteria integrata si ricarica tramite la porta USB-C. Come tutte le tastiere wireless Logitech, può essere configurata per funzionare con un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.

MX Mechanical Mini per Mac fa parte di una nuova collezione di Logitech chiamata ‘Progettato per MacChe include anche una nuova versione dei mouse MX Master 3S e un mouse ergonomico con sollevamento. L’alternativa alla tastiera K380 più economica vince anche un’edizione speciale e Nuovo colore blu elettrico.

Logitech ha già messo in vendita MX Mechanical Mini per Mac sul suo sito web 159,99 euro. MX Master 3S Mouse per Mac è in vendita 139mentre il prezzo per Lift per Mac è 81,99 €.