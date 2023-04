Logitech ha una tastiera Bluetooth compatta per iMac e Mac mini con uno sconto più economico della Magic Keyboard

Non dovrebbe sorprendere che la maggior parte dei computer Apple, inclusi iMac e Mac mini, non dispongano di una tastiera integrata. Poiché l’investimento in questa apparecchiatura è già significativo, esistono alternative più economiche alle periferiche ufficiali, come questa Tasti Logitech MX Mini. Tasti Logitech MX Mini Per 80,99 euro.

Logitech MX Keys Tastiera Wireless Compatta, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile con Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, Metallo – Grigio Chiaro

Acquista Logitech Logitech MX Keys Mini Tastiera Bluetooth al miglior prezzo

con Il prezzo consigliato è di 129 euroscendendo a 80,99 euro.

Con un design molto simile alla Magic Keyboard, è una tastiera wireless con batteria che può Dura fino a 10 giorni con riaccensione. Retroilluminazione a LED intelligente compatibile con e con Mac e iPad funzione di flusso Ti consente di passare rapidamente da un dispositivo all’altro.

Include il tasto Ñ, ma non il tastierino numerico. Funziona con i file iPadOS 13.4 e versioni successive e macOS 10.15 e versioni successive. Ricarica tramite USB-C.

