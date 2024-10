Logitech lancia POP Icon Keys, una tastiera che unisce stile e funzionalità

Logitech ha annunciato il lancio di POP Icon Keys, una tastiera innovativa che si distingue per il design e la capacità di migliorare la produttività. Con particolare attenzione alla personalizzazione dello spazio di lavoro, Tasti icona pop Offre estetica audace e caratteristiche che fondono stile e funzionalità.

Una tastiera progettata per distinguersi

Secondo Art O’Gnimh, direttore generale della divisione Personal Space di Logitech, “Noi di Logitech crediamo che dovresti avere lo stile e il design che desideri nel tuo spazio di lavoro senza sacrificare la produttività e il comfort”. Tasti icona pop Fornisce un’esperienza di digitazione eccezionale insieme a scorciatoie intelligenti, il tutto in un design caratterizzato da un’estetica sottile.

Questa nuova tastiera È dotato di tasti sagomati e a basso profilo che garantiscono una digitazione silenziosa e fluida. Il suo design colorato, la finitura trasparente e la silhouette elegante aggiungono personalità a qualsiasi scrivania, indipendentemente da dove lavori.

La produttività è a portata di clic

I tasti icona POP non sono solo esteticamente attraenti, ma sono anche progettati per massimizzare la produttività. si fonde Quattro tasti azione personalizzabili tramite l’app gratuita Logi Options+che consente di passare facilmente dalla “modalità lavoro” alla “modalità riposo”. Con la semplice pressione di un pulsante è possibile accedere a strumenti come social network, applicazioni musicali o video e persino al nuovo Logi AI Prompt Builder.

Inoltre, la tastiera contiene tasti di scelta rapida per funzioni come Disattiva l’audio, apri il menu emoji, acquisisci screenshot, Tra l’altro, che può anche essere personalizzato. Progettati per essere compatibili con più sistemi operativi, i tasti icona POP ti consentono di digitare su un massimo di tre dispositivi diversi, come computer, telefoni o tablet, con il semplice tocco di un pulsante.

Io ho Funziona a batteria che dura fino a 36 mesiquesta tastiera promette di essere una soluzione affidabile e duratura per coloro che desiderano mantenere una produttività ininterrotta.

Combo con POP Mouse: precisione e comodità

Per coloro che desiderano completare la propria workstation, Logitech lancia anche un set di tasti icona POP insieme al mouse POP. Questo mouse compatto è dotato della tecnologia SmartWheel, che fornisce una navigazione precisa, e della tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore del clic del 90%. come la tastiera, Il mouse include pulsanti di azione personalizzabili per passare facilmente dalla modalità di lavoro a quella di gioco. Con una durata della batteria fino a 24 mesi e la possibilità di connettersi a tre diversi dispositivi, POP Mouse è il compagno perfetto per la tastiera.

Impegno per la sostenibilità

Oltre al design e alla funzionalità, POP Icon Keys e POP Mouse si distinguono per il loro impegno verso l’ambiente. Logitech è stata inclusa 37% e 70% di plastica riciclata post-consumo nelle parti in plastica Per entrambi i dispositivi a seconda del colore. Inoltre, l’imballaggio è realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC™ e altre fonti controllate, riducendo l’impatto ambientale del prodotto.

Disponibilità e prezzo

Le POP Icon Keys saranno disponibili in Spagna a partire dal prossimo ottobre in tre combinazioni di colori. Rosa/bianco sporco, arancione/bianco sporco e grafite/verde, Al prezzo consigliato di 59,99€. Il POP Mouse può essere acquistato nei modelli grafite, bianco e rosa a 29,99 euro. Il set tastiera e mouse POP Icon Keys sarà disponibile al prezzo consigliato di € 79,99.