“Loki” rimane la serie più vista su Disney+ Messico

Loki – Stagione 2 – Capitolo 3. (Disney+)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game ed Euphoria sono alcuni dei titoli che fanno parte della serie di film The Game L’epoca d’oro delle serie televisive Il nuovo millennio, caratterizzato dalla sua promozione su diverse piattaforme nella guerra delle trasmissioni in diretta.

Che si tratti della qualità delle sceneggiature, della produzione, degli attori e persino del formato, Disney+ è diventato uno dei migliori Piattaforme preferite dagli spettatori Per vedere questo tipo di produzione.

1.Loki

La nuova serie “Loki” dei Marvel Studios inizia da dove si era interrotto “Avengers: Endgame”. In esso, il volubile cattivo Loki si guadagnò ancora una volta il titolo di dio dell’inganno.

2. Malcolm

Una serie di commedie familiari che affronta i problemi e le situazioni divertenti di una famiglia americana della classe media, dove il figlio, Malcolm, sembra essere l’unica persona sana di mente… o almeno l’unico che mostra segni di ragione. La famiglia è composta dai suoi genitori nevrotici Hal e Louis, dal fratello maggiore Francis e dagli altri due fratelli, Reese e Dewey.

3. Blu

Bluey è un instancabile cane di sei anni. Questo Australian Blue Cattle Dog trasforma la vita quotidiana con la sua famiglia in un’avventura straordinaria, sviluppando così la sua immaginazione e le sue capacità mentali, fisiche ed emotive.

4. Incubi

L’adolescente Zack Cooper e la sua famiglia si trasferiscono con riluttanza da New York alla piccola città di Greendale. Lì trova un barlume di speranza quando incontra la sua bellissima vicina, Hannah, e fa amicizia con l’eroe. Viene anche a sapere che il padre di Hannah è RL Stine, l’autore più venduto della serie Nightmares. Ma Zack scopre che Stine ha un segreto: le creature delle sue storie sono reali e lui le tiene rinchiuse nei suoi libri. Così, quando tutti i demoni di Stine vengono inavvertitamente liberati dai suoi libri, Zack, Hannah, Champ e Stine stesso, in una notte folle e piena di avventure, dovranno allearsi e catturare tutte le creature della fantasia di Stine per riportarle al mondo. mondo a cui appartengono i libri, per salvare la Città.

5. La gravità cade

Il film racconta le avventure dei gemelli dodicenni Dipper e Mabel Pines, che vedono i loro piani estivi rovinati quando i loro genitori decidono di mandarli dal prozio Grunkle Stan, che vive nel cuore di Gravity Falls. Dipper e Mabel scoprono presto che non tutto a Gravity Falls è come sembra, e si fidano l’uno dell’altro e dei loro nuovi amici per scoprire cosa sta realmente succedendo in questo strano posto.

6. I Simpson

Una commedia animata americana creata da Matt Groening per Fox, la serie è una parodia dello stile americano della classe media interpretato dalla famiglia omonima, composta da Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie Simpson. La storia è ambientata nella città immaginaria di Springfield ed emula la cultura, la società, la televisione e molti altri aspetti della condizione umana americana.

7. Io sono la luna

Luna Valente è felice della vita sui suoi pattini. Ma la sua vita prende una svolta inaspettata quando i suoi genitori ricevono un’offerta impossibile da rifiutare: da un giorno all’altro, la famiglia Valente deve lasciare la loro amata casa e trasferirsi in un altro paese. Luna deve adattarsi a una nuova vita, a nuovi amici e a una nuova scuola, poiché si ritrova in un mondo di lusso ed élite che non ha nulla a che fare con lei. Luna si rivolge ai suoi pattini e grazie a loro scopre una pista di pattinaggio che le offre un nuovo mondo su ruote.

8. Miracoloso: Le avventure di Ladybug

Quando Parigi è in pericolo, Marinette si trasforma in Ladybug. Quello che non sa è che il suo bellissimo amico Adrian è Cat Noir, un altro supereroe al servizio della città.

*Alcuni titoli potrebbero essere ripetuti nella classifica perché si tratta di episodi, stagioni o puntate diversi e potrebbero anche non avere una descrizione perché la piattaforma non la fornisce.

NEW YORK, NY – 14 DICEMBRE: Il logo Disney è esposto all’esterno del Disney Store a Times Square, il 14 dicembre 2017 a New York City. La Walt Disney Company ha annunciato giovedì mattina di aver raggiunto un accordo per l’acquisto della maggior parte delle attività della 21st Century Fox, per un valore totale di circa 66 miliardi di dollari, con la Disney che si assumerà 13,7 miliardi di dollari del debito netto della Fox. (Foto di Drew Angerer/Getty Images)

Disney+ È una piattaforma di streaming di proprietà di The Walt Disney Company che offre ai suoi abbonati un ampio catalogo di film, serie, documentari e altri prodotti multimediali rilasciati sotto gli studi o i marchi di The Walt Disney Company. Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographictra le altre cose.

Secondo il rapporto del primo trimestre del 2023, il servizio di streaming Disney+ conta 157,8 milioni di abbonati, il che rappresenta un calo di quattro milioni rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente.

Al momento del suo lancio, si diceva che la piattaforma mirasse a ospitare 500 film e 7.000 episodi di programmi o serie televisive. Inoltre, sono stati presi in considerazione per l’uscita quattro film originali e cinque programmi TV, con i quali sono stati visti Lancio della serie The MandalorianCostato circa 100 milioni di dollari.