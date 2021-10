L’Oklahoma City ha sorpreso i Thunder Wednesday e ha raccolto 26 punti per battere i Los Angeles Lakers senza LeBron James | NBA.com Argentina

Oklahoma City ha ottenuto la sua prima vittoria e lo ha fatto contro il candidato al titolo in una partita che era sotto 56-30! A metà del secondo quarto. Thunder ha vinto 123-115 in una finale irregolare. Shay Gilgus Alexander ha segnato 27 punti, Josh Gedi il doppio, Russell Westbrook il triplo e il triplo e Gabriel Dick ha segnato due gol in una partita senza LeBron, che ha mantenuto un calcio alla caviglia.

Los Angeles Lakers era il preferito Per vincere la tua visita a Oklahoma City Thunder Pur facendo così Senza LeBron JamesChe è tornato a mantenere a causa del dolore alla caviglia destra. I fatti delle due squadre sono stati svelati nei primi minuti del match, Los Angeles è in vantaggio di 26 punti. Tuttavia, in modo insolito, È stato il tuono a vincere 123-115 con quello che sarà Uno dei più grandi ritorni Da questa fase normale hai appena iniziato.

In effetti, questo ritorno dopo la sua partenza Perso di 56-30 Quando ho lasciato 6:42 nel secondo trimestre Eguaglia il più grande ritorno di Oklahoma City nella storia (Nel 2019, ha recuperato da due perdite uguali contro Houston Rockets e Chicago Bulls.) Cosa è successo per darti? Prima vittoria della stagione Al franchising nel processo di ricostruzione, Pieno di under 23 a rotazione E contro un rivale con molte leggende della lega, ha sicuramente un sapore speciale e potrebbe finire per essere il momento clou della campagna 2021-2022 dei Thunder.

Ruba e schiaccia Darius Bazley chi si è arrabbiato Russell Westbrook, che finì per essere licenziato Dal suo precedente corso di franchising, definisce un po’ la gioia dell’Oklahoma. così feci Galgos e Alexander Michael Jordan Tea Party, la stella di questa squadra OKC e il capocannoniere della partita con 27 punti (5-11 in tre, anche distribuito 5 assist e raccolto 9 rimbalzi).

Oklahoma si era già allontanato alla fine del secondo quarto con un buon passaggio di Bazley (20 punti e 6 rimbalzi a partita) e un miglior ingresso di Isaiah Roby (9 punti nel secondo tempo), Entrando nel primo tempo perdendo 72-56 “solo”, ancora in partita. Quando l’ha annientata era in Il terzo quarto, che ha vinto 41-23. Dal 6-18 in tre volte nel primo tempo è andato a a 8-12 a quattro bombe da Shay. I Lakers non sono stati precisi nel secondo tempo: 4-21 su tre volte in questo tempo Con 2-11 tra Westbrook e Carmelo Anthony.

I proprietari di abitazione sono usciti in cima alla classifica ultimamente, ma La partita ha dato la sensazione che sarebbe scappata da loro come è successo martedì contro i Golden State Warriors Nella partita hanno vinto fino al terzo quarto ma quella di San Francisco hanno finito per vincere senza troppi sforzi finali. Tuttavia, in nessun momento Thunder ha ceduto il suo vantaggio sul tabellone.. In effetti, lo ha esteso a 108-100 e lo ha tenuto a lungo nell’intervallo degli otto punti fino a quando non ha raggiunto Un mucchio di follia con più errori da entrambe le squadre.

Palle aeree di Malik Monk e Carmelo Anthony, una sconfitta di tuono per otto secondi senza riuscire ad attraversare il centro del campo e un’altra dei Jedi che hanno dato la palla ai Lakers per andare in parità 10 secondi prima della fine del partita … Angelenos era molto vicino alla partita nel minuto scorso ma Hanno perso tre diverse opportunità per farlo.

Sean James, Russell Westbrook e Anthony Davis Hanno occupato i ruoli principali e hanno segnato più della metà (13 su 20) punti squadra nel quarto trimestre, ma nella frizione hanno primeggiato. Milady ha chiuso con 30 punti e 8 rimbalzi tirando 12-22 dal campo e Ross ha avuto una tripla 20 punti (8-20 dal campo), 14 rimbalzi e 13 assist che potrebbe essere una quattro-doppia con una parte negativa contando i suoi 10 perdite.

Carmelo Anthony e Avery Bradley Hanno aggiunto 13 punti dalla panchina con un’epoca diversa (5-14 dal campo e 1-8 a tre per Milo, 5-7 dal campo e 3-4 a tre per Bradley) e Monk non ha avuto molto in la via degli obiettivi per lungo tempo. Scala (9 punti con 1-5 in triple).

In Thunder, è necessario evidenziare le attività se ci (17 punti e azione difensiva di base contro Westbrook), per favore Derek (15 punti in 26 minuti con 7-8 dal campo) e Il preside della scuola Rookie Josh Giddy: L’australiano ha conquistato la sua prima doppietta in NBA con 18 punti e 10 assist.

C’era lavoro per l’Argentina Gabriel Dick In questa partita: attaccante del Santiago Ha segnato i suoi primi due punti della stagione Con uno dei miei tentativi a metà distanza ha fatto quando è entrato per giocare gli ultimi tre minuti del secondo quarto. Ha anche ottenuto un rimbalzo difensivo.

Entrambe le squadre hanno record negativi ora (2-3 Lakers, 1-4 Thunder) e l’OKC giocheranno di nuovo sabato contro i Golden State Warriors a San Francisco mentre i Lakers giocheranno una partita prima: venerdì prossimo si giocherà in casa contro i Cleveland Cavaliers.

