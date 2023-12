Lola Latorre è stata derubata mentre era in vacanza a José Ignacio: “Sono disperata”

Yanina Latorre ha denunciato il furto della figlia a Jose Ignacio

Lola Latorre È stata vittima di un furto con scasso nella proprietà che condivideva con il suo fidanzato nella zona La Juanita di San Ignacio. L’influencer è arrivata a Punta del Este prima delle vacanze di Capodanno e tutto era calmo Filippo OsanaLa sua famiglia e i suoi amici si godono le spiagge fino al tramonto e alcune sere escono. Nelle ultime ore, però, alcuni ladri sono entrati in casa e hanno rubato oggetti di valore, tra cui un computer sul quale trasportava tutto il materiale della sua carriera.

Ad annunciare la notizia è stata sua madre, Yanina, che attualmente è con il marito, Diego, a Miami. “Rivolgo un appello alla solidarietà, sono assente, ma Lolita è in vacanza a Punta del Este con Felipe, il suo fidanzato, e la famiglia dell'amica. Sono a José Ignacio, in una casa e sono stati derubati“Penso che sia meglio: che si prendano cura di se stessi, ringrazino le persone che aiutano e così possano sapere se sono dispiaciuti per quello che hanno fatto”, ha detto la relatrice, che ha aggiunto che sua figlia le aveva chiesto di non farlo renderlo pubblico, ma lei ha scelto di farlo”.

Nella sua storia, Yanina ha consigliato ai vacanzieri di fare attenzione a causa di una serie di incidenti legati all'insicurezza nella zona. “Hanno sfondato la finestra e hanno preso il computer di Lola, tutto il suo lavoro e quello che faceva a scuola. “Tutta la sua carriera si è svolta su questo computer”, ha lamentato. Inoltre, ha sottolineato il lavoro della polizia nella ricerca del computer rubato oggetti, e ha invitato i ladri a pentirsi: “Non è rimasto più nulla Aveva solo pochissimi soggetti per qualificarsi come avvocato ed era tutto lì. Se sei stato tu a rubarlo, hai tempo per pentirti e restituire gli oggetti.“.

Yanina Latorre ha detto che l'avvocato Fernando Borlando è intervenuto nella rapina della casa dove sua figlia ha trascorso l'estate

Oltre a questo strumento di studio, la relatrice ha lamentato il furto di altri oggetti personali della figlia. “È terribile lavorare tutto l'anno, fare uno sforzo per andare in vacanza e avere questo brutto momento”, ha detto. Ha lasciato un messaggio per il futuro avvocato: “Lolita, cuore mio, non preoccuparti. I materiali sono stati recuperati ed è un peccato che ci siano persone che rovinano le vacanze.” Nello stesso senso, ha rivelato la conversazione avvenuta tra lui e la giovane donna. “Che bella fine di quest'anno! Mia figlia mi chiama piangendo tantissimo perché vuole tornare. E mi sento così amareggiato, perché sono così lontano. Si scusa con me come se avesse fatto qualcosa. “Mi dispiace per tutti gli sforzi che ha fatto per arrivare qui”, ha detto.

Ore dopo, la portavoce ha registrato altre storie in cui ha affermato che l'avvocato Fernando Borlando Aveva adottato le misure necessarie a questo riguardo. “Si occupa di tutto a Punta del Este. Sembra che questa sia la sesta rapina nella zona di Jose Ignacio. Approfittano della gente che esce per mangiare e che entra nelle case”.

Le lettere di Lola Latorre dopo la rapina

Interviene la polizia, così come il pubblico ministero. Stiamo cercando di convincerli a fare delle incursioni e a trovare questi ladri. Lavorano a tempo pieno e Vediamo se gli uomini di Jose Ignacio aiutano Lula e coloro che sono stati aggrediti e fanno in modo che tutto ciò non accada.S. Vediamo se mettono telecamere e altra polizia. E ha aggiunto: “Gli argentini vanno in Uruguay d'estate, è bello per te, ma è anche bello che queste cose non succedano”.

Una volta che la verità è diventata pubblica, Lola ha aderito alla richiesta di sua madre sulle reti. Lì ha elencato ciò che è stato rubato, con particolare attenzione al computer. “Sono entrati dalla finestra e hanno preso una borsa con tutta la mia roba. Hanno preso il mio computer e tutta la mia carriera universitaria. Ci sono già state sei rapine, state molto attenti perché intorno a voi succedono tanti fatti” ha scritto nelle sue Instagram Stories, aggiungendo: “Tutte le strade sono senza luci qui e le auto di pattuglia non transitano nella zona”.