Lolita Flores riappare per parlare della sua salute: ‘Ho delle conseguenze’

fiori di lolita Ha messo i suoi seguaci sotto sorveglianza dopo essersi accertato di questo Ho avuto una caduta incredibile a causa di una bottiglia d’acquacausandolo Si è rotto il dito medio e quattro punti di sutura in quella falange A causa del taglio causato dalla plastica della bottiglia. “Quello è il mio dito, sì, ma rompe le prime falangi. Non faccio il pettine a nessuno”, ha scritto l’artista, che infatti si sta ancora riprendendo da questa ferita che ha portato all’annullamento di alcuni suoi obblighi .

Non è tutto, la difficile situazione dell’attrice non si è fermata dopo essere stata rivelata giorni dopo Un’altra battuta d’arresto a causa del COVID, per la seconda volta quest’anno. Fortunatamente, Lolita si è ripresa da questa nuova battuta d’arresto che l’ha tenuta a letto per oltre una settimana.

“È la seconda volta che vado avanti, sono a letto da otto giorni, e la prima volta è stata più lunga, così ho potuto sbattere i denti“, ha spiegato ai giornalisti che hanno assistito alla proiezione dell’Huelva Film Festival. Inoltre, è stato possibile apprezzare la stecca che porta al dito danneggiata a seguito di questo incidente domestico.

Le conseguenze che perseguitano ancora Lolita Flores

Questa nuova infezione l’ha portata dal cantante Una serie di complicazioni sotto forma di complicanze respiratorieche lei stessa ha descritto. “Beh, ho un dito rotto e sono appena uscito dal COVID… ho ancora gli effetti… una tosse e un po’ di gonfiore alla laringe, a poco a poco“, ha sottolineato.

Lo ha invece elogiato la figlia de “La Varuna”. L’importanza della sua famiglia in questi tempi difficili e la personalità delle sue due nipoti (Noah e Nala), che gli hanno dato abbastanza forza per andare avanti. “Sono felice, ma sono una nonna molto speciale, ho lasciato il mio lavoro. E i piccoli frammenti di me che sono con loro mi assassinano”.