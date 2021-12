L’OMS avverte che l’omicron causerà più ricoveri perché è più contagioso

Un totale di 57 paesi hanno già rilevato casi della nuova variante omicron del coronavirus, sebbene molti siano asintomatici o lievi, sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un rapporto in cui Avvertimento di un’alta probabilità di infezione di nuovo che sembra contenere il nuovo ceppo.

Lo sottolinea il rapporto epidemiologico settimanale dell’organizzazione 212 casi confermati in 18 paesi dell’Unione Europea (UE) è stato in persone con sintomi lievi o addirittura assenti.

Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che sebbene la variante omicron possa causare casi meno gravi del delta (attualmente prevalente) Può aumentare i ricoveri ospedalieri e i decessi se, si teme, è più contagioso E provoca più infiammazione in generale.

Negli ultimi 60 giorni, tra i 900.000 casi di COVID-19 analizzati dalla rete globale di laboratori GISAID Oltre il 99% è ancora causato dalla variante delta del coronavirus, E solo 713 (0,1%) appartengono a omicron.

Tuttavia, questo numero Molto più alto di quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una settimana fa (Quando GISAID ha identificato 14 stati di omicroni) E la variante era già più numerosa di un’altra precedentemente rilevata, come alfa o gamma.

L’OMS cita le proiezioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che prevede che Omicron diventi la variante dominante nell’UE (oltre il 50% dei casi) tra gennaio e marzo 2022, a seconda del livello di trasmissibilità. prendiamo.

L’OMS mette in evidenza il significativo aumento dei casi nei paesi dell’Africa meridionale, la regione in cui è stato rilevato per la prima volta Omicron: non solo il Sudafrica, dove i casi sono raddoppiati in una settimana (111% in più), ma Eswatini (1,990%), Zimbabwe (1,361%)) , Mozambico (1.207%), Namibia (681%) e Lesotho (219%).