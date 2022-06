L’OMS difende l’aborto sicuro dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti

L’autorità ha sottolineato, attraverso un messaggio sul suo profilo sul sito di social network Twitter, che limitarlo spinge le donne e le ragazze verso procedure non sicure, causando complicazioni che possono portare alla morte.

Dopo aver appreso che la Corte Suprema del Paese nordamericano aveva revocato il diritto costituzionale all’aborto, Adhanom, invece, ha stabilito che le prove a favore del provvedimento erano indiscutibili.

Secondo un testo legato al suo leader, l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente come l’assenza di malattia o infermità.

Il funzionario dell’OMS ha spiegato che affinché la salute di tutti sia una realtà e si muova verso la progressiva realizzazione dei diritti umani, è essenziale che le persone nel loro insieme abbiano accesso a cure di qualità.

In questo senso, l’organizzazione internazionale ha incluso servizi completi di assistenza all’aborto, comprese le informazioni, la gestione e l’assistenza post-aborto.

Ha osservato che la mancanza di accesso a cure per l’aborto sicure, tempestive, convenienti e rispettose rappresenta un rischio non solo per la salute fisica, ma anche per il benessere mentale e sociale di donne e ragazze.

L’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha anche reso l’aborto indotto una procedura sanitaria semplice e comune, rilevando che ogni anno quasi la metà delle gravidanze – 121 milioni – sono indesiderate.

Sei gravidanze recenti su 10 e tre gravidanze su 10 finiscono con l’aborto indotto.

La procedura è sicura se eseguita in un modo raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, appropriato per la durata della gravidanza e da una persona con le conoscenze necessarie.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che quando le donne con gravidanze indesiderate incontrano ostacoli nell’ottenere un aborto di qualità, spesso ricorrono ad aborti non sicuri.

La decisione della corte è stata un “tragico errore” ed è il risultato di un’ideologia estremista a causa della sovranità conservatrice in quella corte, ha considerato venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso alla Casa Bianca.

