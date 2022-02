“Lonin è molto preoccupato, ha persone vicino a Kiev”

Ancelotti: “Bale non giocherà domani”

L’allenatore ha confermato che il Real Madrid Andrà a Vallecas con solo due vittime: Alaba e Bale, entrambi leggermente sconvolti; attenzione. Ha spiegato che saranno pronti la prossima settimana contro la Real Sociedad (sabato, 21:00).

È stata una lunga conferenza stampa Carlito Lo ha abbattuto contro il PSG, il sostituto di Casemiro potrebbe essere… Kroos come pivot! Ha detto: “Può giocare lì. Se abbiamo amichevoli, può allenarsi, ma quello che abbiamo prima sono due finali. In questo spogliatoio ci sono persone con molta esperienza e so già cosa possono darmi. ”

Riguardo all’attacco a Lunin e al russo, è stato franco: “La guerra è orribile. e punto. Lunin è molto preoccupato, perché ha persone vicino a Kiev, per esempio sua madre mi assomiglia. Gli esercizi lo aiutano a non pensare”.

per me FulmineHa indicato che era una delle migliori squadre nella prima metà dell’ora “Oppure si comincia bene domani…”Ha sottolineato che il problema della squadra nelle prime parti, che non smentisce, non è una cosa materiale.

E infine lode Asensio Dillo “Fa la differenza in molte partite”. Aveva anche delle belle parole Barcellona: “Non è facile giocare al Napoli e ieri hanno giocato una bella partita”.