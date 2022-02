L’Onu chiede una soluzione pacifica nell’Ucraina orientale – Escambrai

Guterres ha esortato tutti gli attori interessati a concentrare i propri sforzi per garantire l’immediata cessazione delle ostilità e la protezione dei civili e delle loro infrastrutture.

A causa del deterioramento della situazione in Ucraina, Guterres ha annullato martedì una visita ufficiale nella Repubblica Democratica del Congo. (Foto: PL)







Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres lunedì ha chiesto una soluzione pacifica al conflitto nell’Ucraina orientale, in conformità con gli accordi di Minsk, secondo il suo portavoce, Stephane Dujarric.

In una dichiarazione rilasciata dal portavoce, il ministro ha sottolineato la necessità di farsi guidare da questi accordi approvati dal Consiglio di sicurezza dell’Onu nella sua risoluzione 2202 del 2015.

Guterres ha esortato tutti gli attori interessati a concentrare i propri sforzi per garantire l’immediata cessazione delle ostilità e la protezione dei civili e delle loro infrastrutture e ha chiesto la prevenzione di qualsiasi azione e dichiarazione che potrebbe aggravare ulteriormente la situazione pericolosa in Ucraina e dintorni.

Un portavoce del più alto rappresentante dell’organizzazione multilaterale ha affermato in questo momento che la diplomazia deve avere la priorità per affrontare tutte le questioni in pace.

Allo stesso modo, Dujarric ha osservato che, in conformità con le pertinenti risoluzioni dell’Assemblea Generale, le Nazioni Unite continuano a sostenere pienamente la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti.

In questo senso, ha mostrato il suo disaccordo con la decisione della Russia di riconoscere l’indipendenza delle regioni autonome di Donetsk e Lugansk.

Questo martedì, il Segretario Generale delle Nazioni Unite avrebbe dovuto effettuare una visita ufficiale nella Repubblica Democratica del Congo, ma a causa del deterioramento della situazione in Ucraina, ha annullato il viaggio.

Secondo il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, non c’è altro modo che riconoscere quelle terre nell’Ucraina orientale e ha indicato che l’Occidente non cambierà la sua posizione in cambio.

I capi delle regioni di Donetsk e Lugansk, rispettivamente Denis Pushlin e Leonid Bashnik, hanno chiesto al presidente Vladimir Putin di riconoscere l’indipendenza di quelle terre.

Il presidente russo ha espresso grave preoccupazione per il deterioramento della situazione nel Donbass e ha osservato di aver fatto tutto il possibile per risolvere pacificamente il conflitto tra Kiev e quella regione dell’Ucraina.

Putin ha osservato che dal momento in cui si sono formate le repubbliche popolari, è iniziato il confronto tra le autorità ucraine e gli abitanti di quella regione.

Il Cremlino ha anche denunciato una campagna mediatica occidentale, che il ministro degli Esteri Lavrov ha definito terrorismo dell’informazione, perché ha accusato la Russia senza prove di prepararsi all’invasione dell’Ucraina, le cui autorità a quel tempo hanno ammesso che i resoconti dell’aggressione erano esagerati.

Mosca, intanto, chiede a Kiev di rispettare gli accordi di Minsk, che mirano a porre fine al conflitto nella regione ribelle del Donbass, fuori dal controllo del governo ucraino a causa dell’intensificarsi delle azioni militari negli ultimi giorni.

Venerdì scorso le autoproclamate regioni di Donetsk e Lugansk hanno annunciato un’evacuazione su larga scala della Russia, dichiarato lo stato di emergenza e una mobilitazione generale, a causa dell’aumento di quelle che hanno descritto come le violazioni da parte di Kiev degli accordi di cessazione delle ostilità.