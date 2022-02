L’OPEC+ cercherà di portare l’Iran in un accordo di fornitura di petrolio Secondo Reuters

“Secondo me, l’OPEC + fisserà una quota per la produzione di petrolio iraniana, ma la attuerà gradualmente e l’Iran accetterà la quota con alcuni negoziati per mostrare il suo sostegno all’OPEC”, ha aggiunto.

La fonte che ha familiarità con il pensiero iraniano ha affermato: “Abolendo le sanzioni, l’Iran aumenterà la sua produzione di petrolio in linea con le sue strutture, capacità e interessi, per compensare la perdita di entrate petrolifere”.

“È molto probabile che l’OPEC entri nell’accordo con l’Iran perché non c’è altra opzione”, ha affermato una fonte dell’OPEC+, aggiungendo che un accordo per rilanciare l’accordo nucleare sembrava imminente.

A causa dell’impatto delle sanzioni sulle sue esportazioni, l’Iran è esentato dall’accordo esistente tra l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) ei suoi alleati, in un gruppo noto come OPEC+, per limitare la fornitura di greggio.

18 feb (Reuters) – Fonti vicine all’organizzazione hanno affermato che l’OPEC + lavorerà per integrare l’Iran nel suo accordo per limitare le forniture se verrà raggiunto un accordo sul rilancio del suo accordo nucleare, nel tentativo di evitare la concorrenza per quote di mercato che potrebbero influenzare i prezzi .

Avviso legale:

Vorrei ricordare che i dati su questo sito Web non sono necessariamente aggiornati o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici e futures) e i prezzi forex non sono forniti dalle borse ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero non essere accurati e differire dal prezzo di mercato effettivo, il che significa che i prezzi sono indicativi e non appropriati per scopi di trading . Pertanto Fusion Media non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite commerciali che potresti subire a seguito dell’utilizzo di questi dati.

Media di fusione o chiunque sia coinvolto con Fusion Media non avrà alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dall’affidamento alle informazioni incluse dichiarazioni, citazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita inclusi in questo sito Web. Si prega di essere pienamente consapevoli dei rischi e dei costi associati al trading sui mercati finanziari, è una delle forme di investimento più rischiose.