L’OPEC prevede una crescita “forte” della domanda di petrolio nel 2025

Parigi (AFP) – La domanda di petrolio vedrà una “forte crescita” nel 2025, raggiungendo un nuovo livello record, secondo le prime previsioni dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC), pubblicate mercoledì nel suo rapporto mensile.

L’OPEC prevede che il mondo consumerà una media di 106,2 milioni di barili di petrolio al giorno, rispetto alle stime di 104,4 milioni nel 2024 e 102,1 nel 2023.

Queste previsioni mettono la domanda di oro nero sulla buona strada per raggiungere un nuovo record, nonostante gli appelli degli esperti climatici a ridurre il consumo di combustibili fossili, i maggiori contributori al riscaldamento globale.

L’OPEC ha affermato nel suo rapporto: “Le aspettative preliminari per la crescita della domanda globale di petrolio nel 2025 indicano una forte crescita su base annua di 1,8 milioni di barili al giorno” rispetto al 2024.

L’organizzazione petrolifera ha affermato che questo aumento della domanda sarà guidato dalla “continua forte attività economica in Cina e dalla prevista crescita sostenibile in altri paesi non OCSE”.

Le aspettative di crescita della domanda globale di petrolio per il 2025 sono ancora inferiori rispetto al 2024, con un aumento di 2,2 milioni di barili al giorno previsto quest’anno, soprattutto nei paesi che non sono membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, aspettative che non differiscono per quanto riguarda le stime dell'OPEC annunciate a… dicembre.

