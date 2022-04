Lopez appeso con sette zeri e chiudendo i Marlins Cardinals

Pablo Lopez ha concesso solo tre colpi in sette round dominanti mentre i Miami Marlins hanno battuto i St. Louis Cardinals 5-0 giovedì.

Jesus Sanchez e Jazz Chisholm Jr. hanno rinunciato ai Marlins, che hanno tagliato otto partite consecutive di sconfitte contro i Cardinals.

Lopez ha segnato (2-0) nove gol, incluso tre volte la stella Albert Pujols. Il destro si è ritirato dagli ultimi 11 dei suoi avversari e ha ampliato la serie senza reti di Miami a 15 dopo gli otto inning a reti inviolate di Sandy Alcantara mercoledì.

Sanchez ha segnato un errore di Paul Dejong nel secondo tempo portando i Marlins in vantaggio per 1-0.

I dominicani hanno depositato il cambio della panchina al centro destro di Aaron Brooks per la terza volta in casa in questa stagione nella sesta partita. Chisholm ha colpito il Reptile in due fasi al largo di Brooks più tardi.

Tanner Scott ha ritirato l’episodio otto e Anthony Bass ha fatto l’episodio nove senza danni.

Il soccorritore Jordan Hicks (1-1) ha esordito in carriera con il St. Louis, rinunciando a tre turni in 46 stadi. Hicks, che ha realizzato 114 giochi di soccorso con i Cardinals, ha preso la battuta d’arresto rinunciando a un inning in due colpi da due passi e due colpi. Ha fatto 14 lanci ad almeno 100 mph.

Per i Marlins, il domenicano Jesus Sanchez è 3-2 con una produzione e tre manche. venezuelani Jesus Aguilar 4-2; Avvicel Garcia 4-0. Il cubano Jorge Soler 4-1.

Per i cardinali, il domenicano Albert Pujols 3-0. Portorico Yadier Molina 3-1.