L’OPPO Reno10 arriva con un teleobiettivo senza precedenti: il consumatore

DottTra le tante funzionalità di questo nuovo dispositivo, Il teleobiettivo è considerato uno strumento eccezionale per catturare dettagli distanti con una chiarezza sorprendente. Questo elemento non solo espande le opzioni creative sia per gli appassionati di fotografia che per i professionisti, ma apre anche una serie di opportunità per immortalare momenti che prima erano nascosti alla vista e diventare un vero esperto di ritratti.

C.uan Maldonado, Direttore PR di OPPO, un marchio di telefoni cellulari, è entusiasta di condividere alcuni suggerimenti e trucchi per sfruttare al massimo la potente funzionalità del teleobiettivo dell’esperto di selfie OPPO Reno10 5G. “Con un teleobiettivo puoi catturare dettagli impressionanti a distanza e portare la tua esperienza fotografica a un nuovo livello”, afferma Maldonado.

Successivamente presentiamo Quattro consigli per foto eccezionali:

Esplora le distanze. Il teleobiettivo di OPPO Reno10 5G ti consente di avvicinarti a oggetti distanti senza compromettere la qualità dell’immagine. Sperimenta diverse distanze e concentrazioni per trovare l’equilibrio perfetto per immagini chiare e dettagliate.

La stabilità è fondamentale. Quando si utilizza un teleobiettivo, è necessario mantenere la fotocamera ferma per evitare immagini sfocate. Considera l’utilizzo di un treppiede o l’appoggio su una superficie dura per ottenere immagini nitide, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione o con tempi di esposizione lunghi.

Modalità ritratto remoto. La modalità Ritratto non si limita ai primi piani. Questo telefono è dotato di un teleobiettivo da 32 MP che ti consente di scattare selfie a distanza, creando sfondi sfocati che mettono in risalto i tuoi soggetti e aggiungono profondità alle tue foto.

Zoom ottico vs. Digitale. E ricorda che il teleobiettivo del telefono Reno10 5G, esperto di ritratti, ha uno zoom ottico 2x e uno zoom digitale fino a 20x. È dotato di un ampio sensore SONY IMX709 RGBW. Sfrutta appieno queste funzionalità per scoprire fotografie straordinarie.

OPPO Reno 10 fa parte della nuova famiglia di telefoni cellulari OPPO che include anche OPPO Reno 1o Pro che ha introdotto dispositivi dal design ultrasottile e leggero, display ben utilizzati e fotocamere eccezionali.

Il design di questi telefoni è una nuova proposta di OPPO, in cui prevalgono bordi curvi e una nuova unità fotocamera, oltre al vetro smerigliato che respinge le impronte digitali.

Include anche un pannello AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+, in grado di raggiungere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oltre a 10 bit di profondità e circa 950 nit di luminosità. Allo stesso modo, sono compatibili con i contenuti HDR10+ per Netflix e Prime Video.

Inoltre, la famiglia OPPO dispone di tre obiettivi, senza sensori di riempimento. L’OPPO Reno 10 ha un sensore principale da 64MP, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8MP, il Sony IMX355. Inoltre, dispone di IMX709 per lo zoom ottico a 2 stop, progettato specificamente per i ritratti.

A proposito di OPPO

OPPO è un marchio leader a livello mondiale di dispositivi intelligenti. Sin dal lancio del suo primo telefono cellulare, “Smiley Face”, nel 2008, OPPO ha cercato la perfetta sinergia tra soddisfazione estetica e tecnologia innovativa. Oggi OPPO offre un’ampia gamma di dispositivi intelligenti, guidati dalle serie Find e Reno. Oltre all’hardware, OPPO offre ai suoi utenti anche il sistema operativo ColorOS e servizi Internet come OPPO Cloud e OPPO+. OPPO è presente in più di 60 paesi e regioni, con oltre 40.000 dipendenti dedicati a creare una vita migliore per i clienti in tutto il mondo.

