L’opposizione di Goya reclama uno spazio sufficiente per tenere la sessione plenaria della proposta di censura

I partiti politici Uniti per Gran Canaria, Ahura Goya, Partito Popolare, Partito Socialista Spagnolo e Alleanza Canaria hanno proposto al sindaco di Goya che, a causa dello spazio disponibile nella sala plenaria comunale per il pubblico seduto, ci siano solo 20 sedie, e che non ci sarà spazio per le persone in piedi, Tenendo conto che per la sessione plenaria di domani, 17 settembre, si ritiene che ci sarà una grande presenza di pubblico in plenaria, così come dei media, il che ridurrà ulteriormente lo spazio quantità di spazio a disposizione del pubblico, la sede verrà modificata

Si prevede che il numero di cittadini che cercheranno di entrare nei consigli comunali sarà molto elevato e la sicurezza delle persone sarà seriamente compromessa.

In questo senso, ricordano che la sessione plenaria della Costituzione tenutasi il 17 giugno 2023 si è svolta nelle stesse circostanze nella Capilla de Santa Catalina della Casa della Cultura; Sottolineano inoltre che durante il periodo di sicurezza durante la pandemia di Covid-19, per più di un anno, si sono svolte sessioni plenarie nella sala Ciudad de Guía-Hespérides.

Per tutto questo e poiché la legislazione a tal fine lo consente, hanno chiesto che la sessione plenaria si tenga domani, 17 settembre, in uno dei due luoghi collegati che, in virtù dell’ubicazione e delle circostanze particolari, sono più compatibili con la sicurezza. . Sviluppo della sessione plenaria.