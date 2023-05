L’opposizione sta pianificando come riprendersi dalla forza di Erdogan al secondo turno

L’inaspettata vittoria elettorale di domenica del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, lo ha messo in difficoltà opposizione frustrata Di fronte alla difficile sfida di aggirare un esito che inciderà notevolmente sulla sua capacità di fare appello agli elettori conservatori senza perdere il sostegno della sinistra curda.

più di 2,5 milioni di voti positiviErdogan aveva già promesso che il 28 maggio, giorno dell’ultimo secondo turno delle elezioni presidenziali, Otterrà una vittoria che segna “l’inizio del secolo di Türkiye”.

Presidente che indossa Due decenni al potereha ribaltato i sondaggi che prevedevano la sua sconfitta domenica e ha ottenuto il 49,5% dei voti, poco meno della maggioranza assoluta che avrebbe evitato un secondo turno.

Kemal Kilicdaroglu, a capo di un blocco di opposizione di socialdemocratici, nazionalisti e islamisti, è uscito con il 45%.

E il leader dell’opposizione ha confermato che il messaggio principale uscito dalle urne di domenica è stato questo Il Paese vuole cambiare.

Il primo sondaggio si è svolto in 20 anni

Il fatto è che Erdogan Ha perso la maggioranza assoluta che ha vinto alle elezioni presidenziali del 2014 ed è stato ricertificato nel 2018. Per la prima volta, È costretto ad andare a un secondo turno.

Erdoğan è stato primo ministro dal 2003 al 2014.

Inoltre, la sua festa islamico akpe i loro alleati, Hanno perso 22 seggi Nei parlamenti si celebra lo stesso giorno, anche se mantiene la maggioranza assoluta dei deputati, anche se non ci sono voti.



Un’edicola a Istanbul, con un enorme poster di Erdogan sullo sfondo. Foto: EFE

“Coloro che vogliono il cambiamento in questo paese sono più di quelli che non lo vogliono”, ha detto martedì Kilicdaroglu in un messaggio su Twitter. Appello per il voto dei giovani Per salvare il Paese dal “governo tirannico”.

Ha dichiarato nella sua lettera Problemi economici che attraversano il paese, con Il deprezzamento della lira e l’inflazione Ha causato un calo del tenore di vita, che è uno dei temi principali della campagna di opposizione, insieme alla crescente perdita di diritti e libertà che i turchi hanno subito da quando Erdogan è salito al potere.

“Non hai soldi per niente. Nemmeno per un caffè. Hanno rubato la gioia della vita”, ha detto.

Ma lungi da questi messaggi, il partito di Kilicdaroglu, il Partito socialdemocratico, il Partito popolare repubblicano, Analizza l’errore che si è verificato Per Erdogan vincere quando la sua sconfitta sembrava imminente.

Da un lato, il partito vuole raccogliere quasi 3 milioni di voti che il terzo candidato ha ottenuto alle elezioni di domenica. Nazionalista Sinan Ocan.

Questo politico, sconosciuto fino a poco tempo fa, ha un forte messaggio anti-immigrazione e ha dichiarato che sosterrà solo il candidato che garantisce criminalizzare l’HDP, Il partito di sinistra che difende i diritti della minoranza curda.



Sinan Ogan. Foto: Adem Altan/AFP

Questa richiesta mette in un dilemma Kilicdaroglu, che ha bisogno del supporto di questa formazione per avere delle opzioni il 28 maggio.

Questo riavvicinamento con Ogan era già iniziato quando i leader del Partito socialdemocratico definirono il politico nazionalista un “patriota”.

Tuttavia, fonti del CHP hanno indicato all’EFE che sperano che il partito sia fedele ai curdi e ai suoi elettori Lo capiranno come una tattica elettorale Se Kiliçdaroglu ha rafforzato il tono nei loro confronti.

Il Partito democratico popolare (HDP) è stato messo al bando dal governo Erdogan, che lo considera l’ala politica del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), classificato come organizzazione terroristica dall’Unione europea.

Un avvocato che difende i politici HDP imprigionati ha confermato, a condizione di anonimato, che la sconfitta di Erdogan È l’unica possibilità per liberare i propri clienti.

Il sostegno esplicito dell’HDP a Kılıçdaroğlu, non schierando un proprio candidato, è servito a Erdoğan nell’insistere sul fatto che l’opposizione accetta il sostegno ai “terroristi”, Un messaggio che ha colpito gran parte degli elettori più conservatori.

La leadership del CHP ha tenuto una riunione lunedì per elaborare una strategia elettorale in cui il problema principale era impedire agli elettori frustrati dal risultato di domenica di rimanere a casa il 28, nonché aumentare l’affluenza alle urne, che era dell’89%, riferisce Dikken.

Il CHP realizzerà anche campagne di informazione per evitare di ridurre il numero di voti non validi, di cui 1 milione al primo turno.

Dogan Tilić e Antonio Sanchez Solís, EFE

