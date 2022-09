L’ordine di iPhone in Cina prevede un futuro incerto per Apple nel mercato azionario

manzana È una delle aziende più innovative fino ad oggi. Investire nella più grande azienda di Wall Street è visto come un gioco da ragazzi poiché i suoi prodotti di successo costante sembrano rendere l’azienda immune. Sebbene il Nasdaq sia sceso di oltre il 35% nel 2022 a causa dell’inflazione e del rallentamento della spesa dei consumatori, le azioni Apple sono scese “solo” del 17% nello stesso periodo.

Prodotti che sono molto popolari come iPhone, MacBook, iPad e Apple Watch hanno aumentato il valore di mercato di Apple a 2,4 miliardi dollaro, rendendola l’azienda più preziosa del pianeta. Di conseguenza, gli investitori amano buffet affollato Hanno sostenuto con tutto il cuore l’azienda con sede a Cupertino acquistando i loro titoli.

Il iPhone Titan ha dimostrato più e più volte che il suo lavoro è coerenteChe è in grado di resistere alla maggior parte delle tempeste. Tuttavia, le vendite dell’ultimo iPhone potrebbero non essere così positive come alcuni hanno riportato. Se fosse vero, la maggior parte dell’azienda potrebbe subire un duro colpo nel trimestre in corso.

in questo senso, Il focus sembra essere sulla Cina. E secondo un analista di Jefferies in un recente rapporto, meno clienti cinesi hanno acquistato il nuovo iPhone 14 nei primi giorni che era disponibile rispetto all’iPhone 13. Il nuovo dispositivo era disponibile nei negozi il 16 settembre E i dati su come vendere il prodotto sono già iniziati.

Esperto di entità americane, Edison Leeche classifica le azioni Apple con una raccomandazione di acquisto e un prezzo obiettivo di $ 200, afferma che i nuovi dati lo portano a credere che “le vendite totali di iPhone 14 in Cina nei primi tre giorni di marketing sono state 987.000 unità, O il 10,5% in meno rispetto a iPhone 13″.

reclamami Le vendite di iPhone 14 potrebbero non essere così forti come suggeriscono i livelli di preordine, perché questi non comportano alcun obbligo di pagamento. “La domanda complessiva rimane debole e le vendite di iPhone 14 non sembrano forti come previsto”, aggiunge.

La Cina è un mercato importante per Apple e iPhone sono i prodotti più popolari dell’azienda. Nei suoi risultati trimestrali più recenti, Apple ha registrato vendite totali di $ 83 miliardi e vendite di iPhone per il trimestre di $ 40,7 miliardi. La Cina era il terzo settore geografico più grande dell’azienda, Dietro l’America e l’Europa, con 14.600 milioni di entrate Banner di mela.

Il consenso del mercato ora lo aspetta Il fatturato del quarto trimestre di Apple è stato di 88,7 miliardi di dollari, con vendite di iPhone di $ 43 miliardi e $ 14,8 miliardi dalla Cina. È importante notare che la società non ha aumentato il prezzo dell’iPhone 14 rispetto al prezzo del dispositivo precedente negli Stati Uniti o in Cina, analista di BofA Securities, Buonasera Mohan, in precedenza ha scritto in una nota che potrebbe essere dovuto a “bassi consumi”. anche per”Sentiment in Cina, impatto dei lockdown da Covid E il desiderio di guadagnare quote di mercato”.

problema covid

Di recente, l’economia cinese ha dovuto affrontare gravi restrizioni a causa dell’epidemia. Tuttavia, poiché i casi del virus iniziano a diminuire, I dati cinesi hanno mostrato risultati migliori del previsto per agosto Le vendite al dettaglio sono aumentate del 5,4% anno su anno, rispetto al 2,7% di luglio.

Mi descrive che questa è ancora una fase in cui i dati appaiono nella fase iniziale sui telefoni e quello Ciò potrebbe essere dovuto a problemi di produzione e disponibilità con iPhone 14. L’esperto non è il primo analista a notare potenziali problemi di disponibilità del telefono.

Infatti, analista di Wedbush, Dan IvesDi recente ha spiegato che crede Ci sarà uno stock minimo di modelli di iPhone Pro negli Apple Store O sul sito a metà novembre, e che Apple “dovrebbe aumentare in modo significativo la sua offerta ai professionisti nelle prossime tre o quattro settimane per iniziare a soddisfare quella che potrebbe essere una grande richiesta durante le vacanze”.

“certamente, Dobbiamo attendere che i dati sulle vendite dirette coprano un periodo più lungo per esprimere un giudizio più accurato“Si stima che da inizio anno le vendite dirette di smartphone in Cina siano diminuite del 12% e continuiamo a prevedere un calo delle aspettative della domanda complessiva”, afferma Lee.