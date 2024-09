Lorenzo Musetti raggiunge la quinta finale ATP a Chengdu | Giro dell’ATP

Chengdu

Musetti raggiunge la sua quinta finale ATP a Chengdu

L’italiano è a caccia della sua terza corona

23 settembre 2024

Chengdu aperto Lorenzo Musetti è il favorito al Chengdu Open 2024.

Scritto da ATP Editorial in spagnolo

Lorenzo Musetti è uno dei giocatori più brillanti della seconda parte di stagione dell’ATP Tour, e lo conferma al via di questo Tour asiatico, appena arrivato alla quinta finale della sua carriera al Chengdu Open.

L’italiano, che parte come il principale favorito del torneo cinese ATP 250 sul cemento, ha battuto in semifinale una delle più grandi sorprese del torneo, Alibek Kashmazov, 6-4, 6-2 in un’ora e 41 minuti.

Era solido. “È stato davvero impressionante fin dall’inizio e non è stato facile fare break o trattenere il servizio”, ha detto Musetti ai piedi del campo. “Penso che questa sia stata una delle mie migliori prestazioni finora in termini di servizio e ne sono molto contento. Sono felice di arrivare in finale”.

La 19esima testa di serie del PIF ATP Rankings, che questa settimana ha raccolto il suo miglior record di vittorie in una singola stagione (37), si è qualificata per la quinta finale della sua carriera dopo aver giocato in precedenza ad Amburgo 2022, Napoli 2022, Queen’s 2024 e Umago 2024.

Questo risultato prosegue la splendida condizione che Musetti vive dallo scorso giugno, in concomitanza con l’inizio del girone su erba. Tuttavia, l’italiano ha raggiunto almeno la semifinale in sei degli ultimi otto tornei a cui ha giocato.

Per vincere il suo terzo titolo, dovrà superare il gradino finale contro la stella della Next Generation ATP Junqing Shan, che ha battuto il tedesco Jannik Hanfmann 6-4, 6-4.

Il 19enne potenziale nativo si è qualificato per la sua prima finale dell’ATP Tour, dopo aver perso le semifinali di questa stagione a Hong Kong (lasciata a Rublev) e Atlanta 2024 (lasciata a Thompson).

Con il risultato, è diventato il secondo giocatore nato nel 2005 o successivamente a raggiungere una finale dell’ATP Tour, dopo Mencic, che ci è riuscito quest’anno a Doha all’età di 18 anni (da sinistra a Khachanov). Inoltre, si è unito a Wu Yiping e Bo Ao Zhang (entrambi semifinalisti a Hangzhou) come finalisti cinesi dell’ATP Tour.

Lo sapevi che…?



Lorenzo Musetti ha raggiunto la seconda finale della sua carriera sul cemento, dopo averlo già fatto a Napoli 2022, e questa è la prima volta che ci riesce da testa di serie del torneo.