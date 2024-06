L’Organizzazione Panamericana della Sanità affronta questioni fondamentali per migliorare la salute nelle Americhe

Secondo l’agenzia, tra i punti salienti figurano il rafforzamento del settore sanitario di fronte ai cambiamenti climatici e l’implementazione dell’intelligence epidemiologica per l’individuazione precoce delle emergenze sanitarie.

Il Comitato Esecutivo discuterà inoltre del rafforzamento dei sistemi informativi sanitari, del potenziamento delle principali funzioni sanitarie pubbliche, della riduzione del peso della sepsi, del controllo del tabacco e dell’integrazione delle cure chirurgiche e di emergenza.

“Non vedo l’ora di delineare le azioni concrete che possiamo intraprendere insieme per espandere l’assistenza sanitaria di base e contribuire a rafforzare la copertura sanitaria universale”, ha affermato Jarbas Barbosa, direttore della Pan American Health Organization.

Ha inoltre sottolineato l’urgente necessità di aumentare la copertura vaccinale e migliorare gli indicatori sanitari materni, neonatali e infantili, nonché di affrontare il crescente impatto delle malattie non trasmissibili e delle minacce climatiche, che aumentano durante la stagione degli uragani nelle Americhe.

Lo specialista ha espresso fiducia nella capacità di risposta regionale, sottolineando che gli sforzi e gli investimenti degli Stati membri durante la pandemia di Covid-19 hanno salvato vite umane, migliorato l’accesso agli strumenti essenziali e colmato lacune critiche nei sistemi sanitari.

Sono necessarie la stessa urgenza e innovazione per affrontare le sfide sanitarie più urgenti e garantire un accesso equo alle cure, ha affermato.

Barbosa ha chiesto una rinnovata unità americana per costruire un futuro più sano e luminoso per la regione, sottolineando la necessità di continuare a investire nelle agenzie sanitarie nazionali per mantenere la salute pubblica una priorità politica.

Ha esortato le Americhe a guidare l’innovazione in questo settore e a svolgere un ruolo fondamentale nell’agenda sanitaria globale, e ha riaffermato l’impegno per l’equità sanitaria e la copertura universale.

Il Comitato Esecutivo si riunisce due volte l’anno, funge da gruppo di lavoro per la Conferenza Panamericana sulla Salute e per il Consiglio Amministrativo dell’Organizzazione Panamericana della Sanità ed è composto da nove stati membri, eletti per un mandato di tre anni.

M/LPN