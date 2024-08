L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura e il suo impegno per la sicurezza alimentare

Panama, 24 agosto – Mario Lubetkin, vicedirettore generale e rappresentante regionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) per l’America Latina e i Caraibi, si è recato a Panama nell’ambito di un tour della regione volto a rafforzare la lavoro dell’organizzazione.

L’esperto di Barzakh era presente anche al lancio della campagna per la Giornata mondiale dell’alimentazione, che si celebra ogni anno il 16 ottobre.

In un’intervista esclusiva a Prensa Latina, il portavoce uruguaiano ha toccato anche l’agenda dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) con le nuove autorità del governo del presidente José Raul Molino, nonché le sfide della sicurezza alimentare nel paese. Zona.

Prensa Latina (PL): Quali sono le prospettive per il mondo e la regione in termini di sicurezza alimentare?

Mario Lubetkin (ML): Alcune settimane fa abbiamo presentato il rapporto sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo (SOFI 2024) in collaborazione con altre agenzie delle Nazioni Unite. Questo rapporto rivela che nel 2023 circa 733 milioni di persone soffrivano la fame a livello globale.

A ciò si aggiunge il fatto che oltre 2,8 miliardi di persone sul pianeta non hanno ancora accesso a una dieta sana. Ciò significa che, anche se consumano abbastanza calorie, non ricevono i nutrienti di cui hanno bisogno per crescere e, in alcuni casi, per sopravvivere.

In America Latina e nei Caraibi sono stati osservati progressi significativi, con 4,3 milioni di persone in meno che non soffrono più la fame, ma questi progressi non sono né uniformi né sufficienti.

Ci sono ancora 41 milioni di persone che soffrono la fame nella regione, e la malnutrizione rimane un problema serio che colpisce milioni di persone.

Il doppio fardello della malnutrizione è una sfida allarmante che colpisce bambini e adulti nella nostra regione. Il significativo aumento dell’obesità riflette un cambiamento preoccupante nei modelli alimentari e di attività fisica.

Nel frattempo, il sovrappeso infantile continua ad aumentare, sollevando serie preoccupazioni sulla salute futura della nostra popolazione.

LL: Cosa ha suggerito la FAO dopo aver visto questi risultati?

ML: Per la FAO è molto importante continuare a fornire assistenza tecnica e rafforzare la cooperazione intergovernativa sulle questioni relative alla sicurezza alimentare e nutrizionale.

Dobbiamo però smettere di affrontare il problema esclusivamente dalla prospettiva della produzione alimentare. Si tratta di uno sforzo intersettoriale con collegamenti alla salute, all’economia e all’ambiente.

D’altra parte, l’impatto della crisi climatica, della perdita di biodiversità, dei vincoli economici e dei conflitti, tra gli altri fattori, continuano a rappresentare sfide importanti per la sicurezza alimentare e la nutrizione.

Pertanto, è urgente adottare politiche e pratiche pubbliche globali che promuovano un’alimentazione sana e il benessere fin dalla tenera età, per evitare maggiori conseguenze a lungo termine e promuovere sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili.

Alla FAO dedichiamo sforzi significativi alla creazione di meccanismi volti a migliorare la preparazione, la resilienza e i mezzi di sussistenza delle comunità, al fine di garantire la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione per tutti.

L: Qual è l’obiettivo di celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione quest’anno?

L: Ogni anno la FAO commemora il 16 ottobre con un tema che sottolinea l’importanza del diritto a un’alimentazione adeguata. Il messaggio principale di quest’anno mira a promuovere il diritto al cibo per una vita e un futuro migliori.

Il diritto a un’alimentazione adeguata è fondamentale per l’esercizio di tutti i diritti umani e il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ciò che la FAO cerca di promuovere attraverso il tema di quest’anno è garantire a tutti l’accesso a cibo nutriente e a prezzi accessibili, sottolineando che ciò richiede la cooperazione dei governi, del settore privato, degli agricoltori, del mondo accademico, della società civile e di tutti noi come cittadini.

Realizzare il diritto al cibo richiede un’azione collettiva. La prova di ciò sono i segnali di speranza mostrati dai dati sulla riduzione della fame, un risultato che risponde a sforzi congiunti e non a sforzi isolati. (Mario Hubert Garrido/PL) (Foto: Copasi)