L’orribile video di Orlando Bloom che incontra un grande squalo bianco mentre rema

Orlando Bloom NSHa uno spirito molto avventuroso Ama fare sport all’aria aperta. Pertanto, è comune vederlo praticare il ciclismo e il paddle boarding, tra molte altre cose.

ma cosa non mi aspettavo L’attore di “Pirati dei Caraibi” è Cosa ha vissuto? In uno dei suoi ultimi viaggi a Fai un po’ di surf a Malibù. Che è che improvvisamente, mentre si stava godendo la Giornata dello Sport con il suo amico, il fotografo Carlos Juana Si sono imbattuti in un grande squalo bianco Proprio sotto il tuo tavolo.

Orlando ha pubblicato un video di questo momento sul suo account Instagram dove può vedere esattamente come la scuola si avvicina ai due e si allontana a pochi centimetri da loro.

Canottaggio con il grande squalo bianco. Quando la paura diventa tua amica E Carlos G cattura il momento”, scrive l’attore accanto al post. Il post che ha ricevuto molti commenti tra coloro che gli dicevano da ‘selvaggio’ a davvero ‘pazzo’.

Da parte sua, il suo amico ha condiviso una storia sul suo account Instagram dove ha scritto: “Uomo fantastico! Stai bene come un piccolo squalo bianco. Felice per te! Qualcosa che non dimenticherai mai. Uno squalo molto calmo che si rilassa a Malibu! “

“Grazie per aver salutato Orlando. Sono contento di essere stato in grado di farlo accadere e di parlare dell’importanza di questi squali nelle nostre acque locali” e che Carlos è un vero professionista della fotografia specializzato nella cattura di filmati di squali e nella difesa del loro habitat.

