Los del Espacio Returns: Celebrare l’amicizia nel paesaggio urbano argentino

Gli artisti di maggior successo della scena musicale argentina LIT killah, Duki, Tiago PZK, Maria Becerra, Emilia, Rusherking, FMK, Big One, conosciuti come “Los del Espacio” si riuniscono per la prima volta in una canzone pubblicata da Warner Music Collection LIT canali killah.

In questo nuovo progetto, “Los del Espacio” dimostra l’importanza della loro unione come gruppo. Attraverso questa collaborazione, gli artisti argentini condividono un’opera d’arte unica che incarna lo stile che hanno saputo esportare.

Durante la quarantena, Mauro Monzon – meglio noto come LIT killah – ha cementato la sua amicizia con Tiago PZK, FMK e Rusherking, dopo aver suggerito loro di trasferirsi insieme in una casa nel quartiere di Núñez, nel cuore di Buenos Aires. Così, hanno vissuto insieme in Arias Street facendo musica sotto lo stesso tetto. Fu in questo luogo che emersero i successi memorabili che portarono al suo riconoscimento internazionale.

Durante la registrazione del videoclip di “Además de Mi Remix”, ha avuto luogo una riunione tra Duki e LIT killah, che ha segnato una svolta nella formazione del gruppo “Los del Espacio” con María Becerra ed Emilia Meernes. Hanno stretto un’amicizia che li ha portati a collaborare musicalmente.

Equipaggiare questo gruppo di amici e artisti non sarebbe stato possibile senza la guida e la visione del produttore Ismael Rial, conosciuto artisticamente come il Big One, la cui esperienza nel settore e la capacità di unire talenti diversi era perfetta.

Oltre alla prima del singolo, giovedì 1 giugno alle 21:00 è stata confermata l’uscita di un documentario audiovisivo che approfondirà la storia e i retroscena di questo incontro. Il documentario offrirà uno sguardo esclusivo dietro le quinte e includerà un’intervista rivelatrice al giornalista Julio Leiva. “Ho potuto vedere l’intimità nella registrazione video e verificare che sono soprattutto un gruppo di amici. Quel giorno si sono mostrati generosi l’uno con l’altro”, ha evidenziato l’autista dell’auto La Caja Negra. Ha aggiunto: “Ho visto un gruppo di ragazzi e ragazze giocare, scherzare e sostenersi a vicenda. La logica della casa di Arias è stata ripetuta ancora una volta senza le sue mura. Vederli insieme ha anche mostrato che ognuno per conto proprio sta facendo un ottimo lavoro. Ho anche visto un gruppo di artisti consapevoli del loro posto sulla scena.” E che questa unione è stata fatta e renderà tutto più grande.”