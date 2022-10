Los Grandes acquisisce ON

Organizzazioni di eSport brasiliane adulti S Squadra Uno La fusione è avvenuta dopo il contratto di acquisto.

Los Grandes ha acquistato il Team oNe per un importo non divulgato. Sebbene i dettagli finanziari non siano stati divulgati, Los Grandes ha dichiarato all’outlet britannico Esports Insider che l’acquisto valuta la fondazione a oltre 19 milioni di euro.

Di conseguenza, tutte le risorse del Team oNe apparterranno a Los Grandes. Alexandre “Cacavill” Perez, CEO di Team oNe, ora si unisce al consiglio di amministrazione di Los Grandes insieme ai proprietari dell’organizzazione, Rodrigo “El Gato” Fernandes e Rodrigo Terron.

Outfield – in qualità di investitore in Team oNe e consulente di Los Grandes – ha visto la sinergia commerciale tra le due società e ha agito da facilitatore per lo sviluppo di questa associazione. Alexandre Perez, CEO di Team One

Outfield rimane azionista e consulente della nuova società. Questa nuova società includerà tutte le attività di Team oNe e Los Grandes, di cui Los Grandes sarà l’azionista di maggioranza. Inoltre, continueranno a supportarci su questioni strategiche, sulla capacità di partecipare a futuri finanziamenti e agire come investitori, con l’obiettivo di aumentare la loro partecipazione. Rodrigo Teron, comproprietario di Los Grandes

L’acquisizione non solo rafforza le operazioni di Los Grandes, ma la fusione riporta l’organizzazione in competizione per un posto all’IEM Rio Major 2022. Los Grandes non si è qualificato in Sud America, ma al team oNe è stato assegnato un posto in Nord America per il campionato CS:GO RMR. Inizialmente, la squadra che giocherà in RMR si chiamerà “Los + oNe”.

Anche le strutture e le risorse di formazione del Team one negli Stati Uniti saranno gestite dalla nuova organizzazione madre.

I grandi manterranno il roster CS:GO in Brasile, anche se la squadra nordamericana inseguirà un posto a Rio Major. Per ora, le altre divisioni di eSport continueranno a chiamarsi Los Grandes o Team oNe. Tuttavia, nel prossimo futuro verranno prese decisioni più dettagliate sui marchi.

In questa fase iniziale, le due organizzazioni continuano a coesistere ea lavorare insieme, discutendo il modo migliore per procedere. Prima di prendere qualsiasi decisione, terremo conto del parere della community e di un approfondito studio di mercato. Rodrigo Tiron

Insieme, Los Grandes e il Team uno hanno ruoli in Free Fire, Rainbow Six Siege, Wild Rift, CS: GO, VALORANT e League of Legends.

Team oNe è la terza di cinque acquisizioni pianificate da Los Grandes nel 2022. La prima è stata la società di tecnologia di gioco GEMU, seguita dalle operazioni di Simplicity Esports in Brasile. Dopo la fusione del Team oNe, Los Grandes prevede di avere una presenza globale entro tre anni, con un fatturato di 8,65 milioni di dollari (circa 7,81 milioni di sterline) entro la fine del 2022.