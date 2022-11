Los Guayabales Children’s Park, spazio per la vita, il turismo e la sostenibilità ambientale del comune 20.

Tra sorrisi, applausi e giochi di bambini, i residenti dei quartieri Brisas de Mayo e Pueblo Joven, nel settore Siloé del municipio 20, hanno inaugurato Los Guayabales Children’s Park, uno spazio costruito con bottiglie di plastica riciclate.

Questo luogo contiene giochi e attrazioni per bambini come: altalene, scivoli, ringhiere e ponti realizzati con circa una tonnellata di materiale plastico, raccolto dalla comunità e successivamente trasformato in legno plastico.

Per Jonathan Henao, membro del Los Guayabales Ecopark Collective, questo è un sogno che si avvera e li riempie di grande orgoglio: “Il lavoro sociale che svolgiamo da molto tempo è fantastico, è un orgoglio e una gioia, rende io sono felice di vedere i bambini sorridere e divertirsi in questo parco che oggi è una realtà, grazie alla Società e alla raccolta della plastica.

Nello spazio si stanno sviluppando anche altri importanti processi sostenibili guidati dai residenti, come: orti biologici, balle digestive, segregazione dei rifiuti solidi, preparazione della bio-formulazione e vermicompostaggio, oltre a servire come spazio per lo sviluppo di espressioni artistiche e giardinaggio che abbellire il luogo.

“Oggi è un giorno molto speciale, stiamo realizzando un sogno che è quello di presentare uno stadio che non esisteva, questa è solo una parte del progetto, poiché cerchiamo di trasformare questo settore in una eco-strada ambientale, un punto di incontro per il bene dei residenti di Cali e dei turisti che vengono in città in cerca di esperienze comunitarie come questa, che nasce dalla comunità con il supporto di entità come la nostra”, ha osservato Catherine Arteaga, responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Ciudad Limpia.

Sono circa 30 i giovani coinvolti nel processo educativo e nella trasformazione di questi spazi, di cui hanno beneficiato più di mille famiglie del territorio e che permettono a più turisti di raggiungere il comune, considerato una delle migliori terrazze su tutto il Santiago de Cali.

Indubbiamente, questo è un grande risultato per la città, sotto la guida del Gruppo Parco Ecologico Los Guayabales e grazie alla collaborazione di Corporación Nuestra Génesis y Viviendo, Ciudad Limpia e la Fondazione Fanalca.

Il Segretario del Turismo (e), Harold Eduardo Caicedo, ha accompagnato questa importante apertura, poiché rappresenta un’altra opportunità per continuare a rafforzare i rapporti con le comunità, oltre a continuare a lavorare con la comunità per rendere Siloé un’area turistica distintiva.

“Oggi siamo su una delle terrazze della città, questo è un posto dove tutti sono felici, e invito la gente di Cali a venire a vedere questo posto, con frutteti e bellissime operazioni ecologiche, tra gli altri, oltre a un spettacolo della comunità con un grande potenziale che possiamo apprezzare sia a Cali che ai visitatori “, ha affermato. Amministratore.

L’obiettivo è quello di essere un parco, non solo per l’uso familiare e per il divertimento dei bambini, ma anche per essere una delle attrazioni turistiche del Comune 20, impegnandosi per uno sviluppo turistico sostenibile e in cui la comunità sia più vantaggiosa.





Catherine Arteaga, responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Ciudad Limpia





Jonathan Henao – Membro del collettivo Los Guayabales Ecopark





Segretario (e) Turismo- Harold Eduardo Caicedo











Sandra Garcia