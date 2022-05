LOS40, l’emittente ufficiale di Rock In Rio Lisboa 2022 | tour

Una roccia nel Rio Lisbona I motori si surriscaldano. La settima edizione del festival si conclude con tutti i preparativi per celebrarla nei prossimi giorni 18, 19, 25 e 26 giugno 2022. Ancora una volta, sarà nel Parque da Bela Vista a Lisbona dove si svolgerà questo festival musicale. E come potrebbe essere altrimenti, Perdi 40 Consigliamo questo evento che riunirà alcuni degli artisti più famosi del mondo.

Per due settimane, la capitale del Portogallo diventerà il più importante centro musicale con Una serie di concerti guidati da artisti e band della scena mondiale. Questa è una grande opportunità per il pubblico di godersi ancora una volta la migliore atmosfera e le migliori esibizioni dal vivo. Dai, un passaggio!

manifesto stellato

Il segnale di partenza sarà dato per Rock In Rio Lisboa 2022 Meditazione S la nazionale Il 18 giugno. Due primi piatti per dare il via alla nuova versione della sagra. Ma attenzione, perché altre date avranno idoli mondiali con prestigio Black Eyed PeasE il Ellie GouldingE il Anita anche Jason Derulo. Vuoi conoscere la locandina completa? Attento, sta arrivando una festa grassa.

18 giugno

Meditazione

la nazionale

Liam Gallagher

XUTOS & PONTAPÉS

19 giugno

Black Eyed Peas

Ellie Goulding

Yvette Sangalo

David Carrera

25 giugno

finalmente

AHA

UB40 Il grasso Ali Campbell

Paga

26 giugno

Post Malone

Anita

Jason Derulo

HMB

grande festa

Una delle cose che la pandemia ci ha tolto è l’opportunità di dare tutto ai concerti circondati da molte persone che vanno con la stessa buona energia. Grazie allo sviluppo positivo del Covid-19, la situazione è completamente diversa da quella degli ultimi anni e Nel 2022 potremo goderci la musica rock a Rio in tutto il suo splendore. A tal fine, i concerti si svolgeranno per un altro anno nel Parque da Bela Vista, uno spazio della capitale portoghese con una capacità di circa 100.000 persone.

Rock In Rio Lisboa 2022 è dietro l’angolo e tutto ciò di cui hai bisogno è la voglia di divertirti e il look perfetto per cantare le canzoni dei tuoi artisti preferiti. Esce molto forte. ma, Sei pronto per tutte le cose buone che ti aspettano?