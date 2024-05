L’Osaka vuole essere alla pari con Nadal e Serena Williams: “Farò tutto il necessario”

Noemi OsakaClassificata al 173° posto nella classifica WTA, è tornata sul ring dopo la gravidanza e ha mostrato una prestazione impressionante WTA 1000 Roma: Sconfitto Daria Kasatkina (10a) In due set, 6-3, per qualificarsi agli ottavi di finale al Foro Italico.

In un’intervista, Osaka ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e ha rivelato il suo approccio strategico, ma ha anche riconosciuto l’influenza di giocatori del calibro di. Rafael Nadal Nel suo stile di gioco.

Noemi Osaka. EPA/Alessandro Di Meo

“Sono più intelligente con i colpi potenti che tiro. Ovviamente quando colpisci una palla più pesante, mi sembra di pensare alla palla lunare che non ho capito bene Finché non ho visto giocare Nadal Ho visto come accelerava molto mentre lo faceva, sapendo che una palla più pesante a volte è più difficile di un tiro piatto”, ha detto alla stampa il tennista giapponese.

Selezioni editoriali

accanto a, Ex numero uno al mondo nel 2019 Ha anche espresso la sua ammirazione per questo Serena Williams E altre giocatrici che alzano il livello del tennis femminile. “Guardo molto tennis. Voglio con tutto il cuore essere dove sono loro, quindi farò tutto il necessario. Mi sento come se stessi cercando di tornare, si spera, al posto a cui penso di appartenere”. Annunciare.

Anche se non ebbe molti successi sulla terra battuta, alcuni tifosi cominciarono a chiamarla “ Argilla Omi A causa dei suoi recenti risultati. “Per favore, non farlo! Penso di aver bisogno di più credenziali per questo. Ma sono felice che siano felici.”

OsakaIl 26enne giocherà domenica gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma contro la squadra cinese. Cheng Qinwen (7)Il che è avvenuto battendo la ceca Linda Noskova (29) con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2.

Tutta l’azione a Roma può essere seguita esclusivamente su ESPN e STAR+.