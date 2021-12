L’ospedale rimuove le cabine telefoniche dai luoghi pubblici

Il Comune di L’Hospitalet ha chiesto a Telefónica de España di rimuovere la maggior parte delle 65 cabine telefoniche, situate negli spazi pubblici della città, motivo per cui lo ha già fatto. Il motivo per cui il Comune ha avanzato questa richiesta è che ritiene che occupino spazio nelle strade cittadine e che siano poco utilizzati, quindi è meglio rimuoverli a causa del loro crescente degrado ed evitare che continuino ad essere soggetti a vandalismo.

Una volta rimossi tutti gli stand necessari, rimarrà come servizio un solo stand per area. Al fine di mantenere queste rimanenti cabine, il Comune ha richiesto all’azienda di mantenerle adeguatamente, garantendone la disponibilità se necessario.

Questa iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato, migliorare la mobilità e l’accessibilità dei pedoni, poiché le cabine, per la maggior parte, non sono conformi alle normative vigenti in materia; Dall’altro migliorando l’estetica della città, perché questi elementi non solo sono in declino, ma diventano anche un pilastro dei manifesti e dei graffiti che si diffondono nello spazio pubblico.

Telefónica ha iniziato a rimuovere queste cabine alla fine di novembre e finora è riuscita a smantellare 28 delle cabine ordinate. Infine, questo processo dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno.