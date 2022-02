Lost Ark annuncia la manutenzione per applicare modifiche e miglioramenti: Durata

bara mancante entrerà periodo di mantenimento Oggi, 15 febbraio 2022, per applicare una serie di miglioramenti al videogioco e ripulire i bug segnalati. Il successo di Lost Ark lascia senza fiato SmileGames, lo studio di sviluppo responsabile del videogioco MMORPG di Amazon Games. Dopo un inizio di successo lo scorso fine settimana, oltre un milione di giocatori hanno iniziato il gioco nel mondo di Arkesia; Ma il numero è troppo alto Sarà necessario creare un nuovo server in EuropaLo ha annunciato lunedì pomeriggio.

Data e ora della finestra di manutenzione della nave mancante: Durata

il periodo di mantenimento di Arca Perduta Oggi 15 febbraio 2022 dal 08:59Penisola in Spagna, e avrà a Durata A partire dal circa tre ore. Dopo la manutenzione, il gioco verrà aggiornato con correzione.

Prima che questo nuovo server arrivi in ​​Europa, i forum ufficiali del gioco hanno chiarito in una dichiarazione esauriente che alla data odierna, l’accesso a Lost Ark sarà sospeso con l’obiettivo di scaricare i server prima di questo afflusso di fan. . speranza Lost Ark rimane inattivo fino alle 12 di questo martedì. Diamo un’occhiata a cosa stanno pianificando.





Contenuto Premium e Store persi

Hanno iniziato dicendo: “Dopo aver ricevuto i rapporti, abbiamo confermato che mancano oggetti nell’inventario della merce, che il negozio non è disponibile nel gioco e che mancano le aure di cristallo sui personaggi”. SmileGate spiega che sebbene sembrino problemi diversi, Tutti questi problemi sono dovuti allo stesso motivo. Il server di gioco deve comunicare con il server commerciale e, poiché attualmente c’è un problema con il secondo (a causa dell’enorme carico di pressione), la connessione è ostruita, il che porta a un problema a due vie tra il server commerciale e il server. dal gioco.

Per questo motivo, a volte non puoi rivendicare l’aura di cristallo e altre volte puoi. Lost Ark risolverà questo problema con una manutenzione di martedì e il successivo rilascio della patch.





Problemi di Galator da Head Start

Dal giorno della prima presentazione si è verificato un problema con il server Galatore Ciò ha causato l’interruzione di quasi 17.000 utenti senza poter accedere a Main Story Quest (MSQ), un bug fatale che “vogliamo calmare il più rapidamente ed equamente possibile”, affermano. Inoltre, lo chiamano un problema “complicato” e “frustrante”. Ti informeranno quando sarà risolto.

Code infinite sui server in Europa

Le code per accedere ai server in Europa sono un grattacapo per i giocatori di Lost Ark del Vecchio Continente, inclusa la Spagna. SmileGate sta lavorando “instancabilmente” per risolvere e fornire questa massiccia richiesta di accesso. Tuttavia, dopo il periodo di manutenzione, cercheranno di far funzionare tutto un po’ meglio, ma l’apertura del nuovo server europeo (UE) richiederà del tempo.

Infine, SmileGate conferma che risolverà bug e problemi segnalati dagli utenti durante questo periodo di manutenzione oggi, martedì 15 febbraio.

Potrebbe interessarti:

fonte | bara mancante